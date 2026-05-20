Чи накриє Україну хвиля мігрантів? Демограф дала чітку відповідь

В Україні хвиля обговорень про можливий масовий наплив мігрантів може бути частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії. Реальні цифри свідчать, що наразі йдеться лише про тисячі людей, а не про сотні тисяч.

Як повідомляє РБК-Україна , про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова розповіла в ефірі телемарафону.

На запитання, чому саме зараз виникла ця тема щодо хвилі мігрантів і чи не виглядає це як стандартне російське ІПСО, Лібанова відповіла ствердно - але з уточненням.

"Виглядає не тільки як російське. Надто багато збігів за час. Надто одночасно почали розганяти цю хвилю", - сказала вона.

На її думку, мета - знищити єдність українського суспільства, яке воно здобуло під час війни.

"Подолати об'єднану українську націю Росія не може. А гібридна війна - вона є гібридна, для того, щоб крім воєнних засобів використовувати інші", - пояснила демограф.

Міф про зарплати

"Всі розмови, що іммігрантам будуть платити 35 тисяч, а нашим 12 - ну який роботодавець буде платити 35, якщо він може знайти людину за 12? Він що, сам собі ворог?" - зазначила Лібанова.

Іммігранти здебільшого займають місця, на які місцеве населення не йде - через низькі зарплати або непрестижність роботи. Якщо на цьому місці претендують українці - іммігранти туди не потраплять, наголосила вона.

Три переваги міграційної політики

За її словами, Україні потрібна спокійна та зважена міграційна політика, яка має враховувати, кого саме країна готова приймати та на яких умовах.

Вона також назвала три головні напрями дій у сфері зовнішньої міграції:

мінімізувати тривалий виїзд українців за кордон;

повернути якомога більше трудових і воєнних мігрантів, а також представників діаспори;

створити системну імміграційну політику.

Лібанова наголосила, що всі демографічні прогнози свідчать: у майбутньому Україна відчуватиме дефіцит робочої сили, тому це питання доведеться вирішувати на державному рівні.

Які реальні масштаби

Демограф навела офіційну статистику дозволів на роботу для іноземців в Україні:

у 2021 році - 21 тисяча 800;

у 2024 році - 6 тисяч 100;

у 2025 році - 9 тисяч 600;

за 2026 рік дані ще формуються.

“Просто масштаб цифр. Тобто мова про тисячі людей, не про сотні тисяч”, - сказала вона.

Лібанової зазначила, що не вірить у значно більший приплив мігрантів до України найближчим часом.

Україна вже моделює сценарії

Зараз фахівці працюють над розрахунками можливих сценаріїв міграції.

“Ми зараз пробуємо зробити розрахунки, моделюємо, що буде, якщо до нас приїде 100 тисяч з цієї країни, 100 тисяч з цієї країни”, - пояснила Лібанова.

Вона зазначила, що важливо враховувати низку факторів:

рівень народжуваності серед мігрантів;

чи йдеться лише про працівників;

чи приїжджатимуть вони разом із сім’ями.

За її словами, всі ці параметри потрібно прорахувати, а рішення мають ухвалюватися на основі реальних даних.