Мэр Ивано-Франковска раскрыл "российский след" в протестах и назвал количество мигрантов
Российская пропаганда использует протесты против трудовых мигрантов в Ивано-Франковске.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Как возникла тема мигрантов
По словам мэра, история началась с того, что один из ЖЭКов объявил о том, что он рассматривает возможность принять на работу трудовых мигрантов.
"Хотя этих трудовых мигрантов из Индии - всего 36 во всей области", - сказал Марцинкив.
Позиция мэра по вопросу трудовой миграции
Марцинкив подчеркнул, что категорически против трудовой миграции как таковой.
"Все-таки нужно искать пути, как обеспечить те или иные отрасли экономики своими жителями, путем перепрофилирования, переобучения, привлечения женщин и т. д.", - добавил он.
Фото: Руслан Марцинков - о дискуссиях по поводу мигрантов в Украине (инфографика: РБК-Украина)
Мэр пояснил, что заметил, как тему мигрантов использует российская пропаганда, поэтому и решил сказать об этом публично.
По его словам, он даже просил отдельных активистов в Ивано-Франковске не проводить протестные акции, чтобы не подыгрывать московской пропаганде.
"Сегодня мы находимся в условиях войны, и мы должны 10 раз все обдумать и только после этого предпринимать какие-либо меры, чтобы не навредить украинскому государству", - подчеркнул Марцинкив.
Он добавил, что в мирное время подобные акции протеста были бы вполне демократичным явлением. Однако сегодня, по его словам, враг использует такие вещи в своей пропаганде.
"Поэтому я против мигрантов, но считаю, что использование этой темы может навредить Украине", - подытожил мэр.
Напомним, что тема миграции остается одной из самых обсуждаемых в Украине. В обществе распространяются слухи о засилье иностранных мигрантов-заработчан, которых якобы массово завозят на работу.
В Министерстве экономики подчеркивали, что вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален. В приоритете правительства - возвращение украинцев, выехавших за границу.
Кроме того, в Институте демографии отмечали, что реальные цифры свидетельствуют: речь идет лишь о тысячах людей, а не о сотнях тысяч.
Заменят ли украинцев мигрантами - читайте в материале РБК-Украина.