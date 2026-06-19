Мэр Ивано-Франковска раскрыл "российский след" в протестах и назвал количество мигрантов

Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Как возникла тема мигрантов

По словам мэра, история началась с того, что один из ЖЭКов объявил о том, что он рассматривает возможность принять на работу трудовых мигрантов.

"Хотя этих трудовых мигрантов из Индии - всего 36 во всей области", - сказал Марцинкив.

Позиция мэра по вопросу трудовой миграции

Марцинкив подчеркнул, что категорически против трудовой миграции как таковой.

"Все-таки нужно искать пути, как обеспечить те или иные отрасли экономики своими жителями, путем перепрофилирования, переобучения, привлечения женщин и т. д.", - добавил он.

Фото: Руслан Марцинков - о дискуссиях по поводу мигрантов в Украине (инфографика: РБК-Украина)

Мэр пояснил, что заметил, как тему мигрантов использует российская пропаганда, поэтому и решил сказать об этом публично.

По его словам, он даже просил отдельных активистов в Ивано-Франковске не проводить протестные акции, чтобы не подыгрывать московской пропаганде.

"Сегодня мы находимся в условиях войны, и мы должны 10 раз все обдумать и только после этого предпринимать какие-либо меры, чтобы не навредить украинскому государству", - подчеркнул Марцинкив.

Он добавил, что в мирное время подобные акции протеста были бы вполне демократичным явлением. Однако сегодня, по его словам, враг использует такие вещи в своей пропаганде.

"Поэтому я против мигрантов, но считаю, что использование этой темы может навредить Украине", - подытожил мэр.