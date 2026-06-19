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Мэр Ивано-Франковска раскрыл "российский след" в протестах и назвал количество мигрантов

09:43 19.06.2026 Пт
2 мин
История началась с вакансий в ЖЭКе, но реальная цифра удивляет
aimg Ирина Глухова aimg Милан Лелич
Мэр Ивано-Франковска раскрыл "российский след" в протестах и назвал количество мигрантов Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (страница Марцинкива в Facebook)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российская пропаганда использует протесты против трудовых мигрантов в Ивано-Франковске.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Как возникла тема мигрантов

По словам мэра, история началась с того, что один из ЖЭКов объявил о том, что он рассматривает возможность принять на работу трудовых мигрантов.

"Хотя этих трудовых мигрантов из Индии - всего 36 во всей области", - сказал Марцинкив.

Позиция мэра по вопросу трудовой миграции

Марцинкив подчеркнул, что категорически против трудовой миграции как таковой.

"Все-таки нужно искать пути, как обеспечить те или иные отрасли экономики своими жителями, путем перепрофилирования, переобучения, привлечения женщин и т. д.", - добавил он.

Мэр Ивано-Франковска раскрыл &quot;российский след&quot; в протестах и назвал количество мигрантовФото: Руслан Марцинков - о дискуссиях по поводу мигрантов в Украине (инфографика: РБК-Украина)

Мэр пояснил, что заметил, как тему мигрантов использует российская пропаганда, поэтому и решил сказать об этом публично.

По его словам, он даже просил отдельных активистов в Ивано-Франковске не проводить протестные акции, чтобы не подыгрывать московской пропаганде.

"Сегодня мы находимся в условиях войны, и мы должны 10 раз все обдумать и только после этого предпринимать какие-либо меры, чтобы не навредить украинскому государству", - подчеркнул Марцинкив.

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Он добавил, что в мирное время подобные акции протеста были бы вполне демократичным явлением. Однако сегодня, по его словам, враг использует такие вещи в своей пропаганде.

"Поэтому я против мигрантов, но считаю, что использование этой темы может навредить Украине", - подытожил мэр.

Напомним, что тема миграции остается одной из самых обсуждаемых в Украине. В обществе распространяются слухи о засилье иностранных мигрантов-заработчан, которых якобы массово завозят на работу.

В Министерстве экономики подчеркивали, что вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален. В приоритете правительства - возвращение украинцев, выехавших за границу.

Кроме того, в Институте демографии отмечали, что реальные цифры свидетельствуют: речь идет лишь о тысячах людей, а не о сотнях тысяч.

Заменят ли украинцев мигрантами - читайте в материале РБК-Украина.

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