"Мені доведеться втрутитися": Трамп про можливий саміт з Путіним і Зеленським

Очільник Білого дому нагадав, що зупинив сім воєн і хотів би зупинити війну між Україною та Росією. Він думав, що наче це буде легко, але насправді виявилося складним.

"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони (Путін і Зеленський. - ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", - сказав Трамп.

Президент США також прогнозує переговори між Україною та Росією, але не уточнив в якому саме форматі вони відбудуться - двосторонньому чи тристоронньому.

"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - додав Трамп.