"Мені доведеться втрутитися": Трамп про можливий саміт з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, але вважає, що організувати її буде нелегко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Очільник Білого дому нагадав, що зупинив сім воєн і хотів би зупинити війну між Україною та Росією. Він думав, що наче це буде легко, але насправді виявилося складним.
"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони (Путін і Зеленський. - ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", - сказав Трамп.
Президент США також прогнозує переговори між Україною та Росією, але не уточнив в якому саме форматі вони відбудуться - двосторонньому чи тристоронньому.
"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - додав Трамп.
Нагадаємо, після двох раундів переговорів у Стамбулі, делегації України та Росії заявили про намір організувати зустріч Зеленського і Путіна для розблокування мирного процесу.
На початку вересня Путін заявив про готовність зустрітися з українським лідером, але наголосив, що Зеленський повинен приїхати в Москву і бути "готовим" до переговорів.
Президент України відреагував на таку пропозицію скептично.
В МЗС України пропозицію російського диктатора назвали несерйозною та неприйнятною.
Тим часом ЗМІ не виключають, що Трамп може зустрітися з Путіним у Малайзії на полях 47 саміту АСЕАН.