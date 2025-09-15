UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Мені доведеться втрутитися": Трамп про можливий саміт з Путіним і Зеленським

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, але вважає, що організувати її буде нелегко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Очільник Білого дому нагадав, що зупинив сім воєн і хотів би зупинити війну між Україною та Росією. Він думав, що наче це буде легко, але насправді виявилося складним.

"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони (Путін і Зеленський. - ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", - сказав Трамп.

Президент США також прогнозує переговори між Україною та Росією, але не уточнив в якому саме форматі вони відбудуться - двосторонньому чи тристоронньому.

"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - додав Трамп.

Саміт Зеленського і Путіна

Нагадаємо, після двох раундів переговорів у Стамбулі, делегації України та Росії заявили про намір організувати зустріч Зеленського і Путіна для розблокування мирного процесу.

На початку вересня Путін заявив про готовність зустрітися з українським лідером, але наголосив, що Зеленський повинен приїхати в Москву і бути "готовим" до переговорів.

Президент України відреагував на таку пропозицію скептично.

В МЗС України пропозицію російського диктатора назвали несерйозною та неприйнятною.

Тим часом ЗМІ не виключають, що Трамп може зустрітися з Путіним у Малайзії на полях 47 саміту АСЕАН.

