Трамп зустрінеться з Путіним у жовтні? Обох чекають в Малайзії: що відомо
Президент США Дональд Трамп може зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Малайзії у жовтні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Straits Times.
Як пише видання, прем'єр-міністр Малайзії Датук Сері Анвар Ібрагім заявив, що Трамп, Путін, а також прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідають Малайзію для участі в 47-му саміті АСЕАН. Цього року саміт відбудеться у жовтні.
"Нам пощастило. Попри тарифне питання, президент США Дональд Трамп подзвонив і повідомив мені, що наступного місяця відвідає Малайзію, щоб збігтися із зустріччю в АСЕАН. Прем'єр Лі Цян також буде присутній", - сказав Анвар.
Також, за його словами, під час візиту до Пекіна він зустрівся з Путіним і той "сказав, що серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії".
"Добре, у нас будуть Дональд Трамп, Володимир Путін і Лі Цян", - заявив прем'єр-міністр Малайзії.
Саміт АСЕАН
Саміт АСЕАН - це щорічна зустріч лідерів країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії, яка об’єднує 10 держав регіону:
- Індонезія;
- Малайзія;
- Сінгапур;
- Таїланд;
- Філіппіни;
- Бруней;
- В’єтнам;
- Лаос;
- М’янма;
- Камбоджа.
Він є головною політичною платформою організації, де обговорюються ключові питання співпраці: безпека, економіка, інвестиції, розвиток інфраструктури, торгівля та спільні виклики, зокрема зміни клімату чи регіональні конфлікти.
Окрім внутрішньої координації, саміт АСЕАН часто включає розширені формати за участі партнерів - США, Китаю, Японії, ЄС, Австралії та інших країн. Такі зустрічі дають змогу координувати позиції у глобальній політиці, зміцнювати економічні зв’язки та балансувати вплив великих держав у Південно-Східній Азії.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня в Анкориджі (штат Аляска - ред.) відбулася зустріч Трампа і Путіна. Головною темою їх зустрічі стала війна в Україні та можливі шляхи її завершення.
Тоді Путін озвучив низку вимог щодо припинення війни в Україні: виведення українських сил із територій Донецької та Луганської областей, відмова від вступу до НАТО, визнання Криму "російським" і пом’якшення частини санкцій.
Однак після їх зустрічі Росія відновила регулярні масовані удари по Україні. Так, у ніч на 28 серпня окупанти вдарили по житловому будинку в Києві, унаслідок чого загинуло понад 20 осіб.
Ба більше, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Після цього Трамп пригрозив Путіну "сильним ударом": США можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій.