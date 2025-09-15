"Мне придется вмешаться": Трамп о возможном саммите с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но полагает, что организовать ее будет нелегко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Глава Белого дома напомнил, что остановил семь войн и хотел бы остановить войну между Украиной и Россией. Он думал, что это будет легко, но на самом деле оказалось сложным.
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Они ненавидят друг друга. Думаю, все же придется говорить мне. Мы так или иначе уладим этот вопрос. Они (Путин и Зеленский. - ред.) настолько ненавидят друг друга, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться", - сказал Трамп.
Президент США также прогнозирует переговоры между Украиной и Россией, но не уточнил в каком именно формате они состоятся - двустороннем или трехстороннем.
"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - добавил Трамп.
Напомним, после двух раундов переговоров в Стамбуле, делегации Украины и России заявили о намерении организовать встречу Зеленского и Путина для разблокирования мирного процесса.
В начале сентября Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером, но подчеркнул, что Зеленский должен приехать в Москву и быть "готовым" к переговорам.
Президент Украины отреагировал на такое предложение скептически.
В МИД Украины предложение российского диктатора назвали несерьезным и неприемлемым.
Тем временем СМИ не исключают, что Трамп может встретиться с Путиным в Малайзии на полях 47 саммита АСЕАН.