У МЗС відреагували на пропозицію Путіна провести зустріч із Зеленським в Москві

У міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Москві. У МЗС назвали пропозицію несерйозною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого.

"Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів", – додав речник МЗС.

За словами Тихого, ця пропозиція "несерйозна", а саме запрошення свідчить про небажання Росії зустрічатися.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, 3 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не виключає зустрічі з українським президентом, але для цього Зеленський нібито має приїхати до Москви та бути "готовим" до переговорів.

Президент Зеленський скептично відреагував на такі умови.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав він, водночас зазначивши, що сам факт розмов про зустріч уже непоганий сигнал.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав пропозицію Путіна "неприйнятною".

У Кремлі ж у традиційній манері відреагували цинічно: прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін запросив Зеленського "поговорити, а не капітулювати".

Ще 18 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що після розмови з Путіним розпочав підготовку до можливої зустрічі лідерів України та Росії.

Українська сторона демонструє відкритість і готовність до переговорів, тоді як у Москві шукають причини, щоб зустріч не відбулася.