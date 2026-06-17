Мелоні готує кандидатуру перемовника від ЄС щодо війни в Україні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні на найближчому саміті Євросоюзу висуне кандидатуру спеціального перемовника, який представлятиме Брюссель у процесі врегулювання російсько-української війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем’єр-міністерка Італії у коментарях журналістам на пресконференції за підсумками саміту G7 у Франції.

Хто може стати перемовником від ЄС

Під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту G7 Мелоні привідкрила завісу щодо того, кого саме бачить на цій посаді.

За її словами, європейським перемовником має стати представник "країни середніх розмірів", а не однієї з найбільших держав-членів ЄС.

Італійська лідерка також додала, що під час зустрічі G7 лідерам держав удалося досягти згоди з президентом США Дональдом Трампом щодо питань, які стосуються України.

Водночас вона підкреслила, що таке взаєморозуміння "не можна завжди сприймати як даність".

Свою офіційну пропозицію щодо кандидатури Мелоні озвучить уже цього тижня у Брюсселі. Черговий саміт лідерів ЄС запланований на 18-19 червня.