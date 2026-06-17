Мелони готовит кандидатуру переговорщика от ЕС по поводу войны в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите Евросоюза выдвинет кандидатуру специального переговорщика, который будет представлять Брюссель в процессе урегулирования российско-украинской войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Италии в своих комментариях журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

Кто может стать переговорщиком от ЕС

Во время общения со СМИ в кулуарах саммита G7 Мелони приоткрыла завесу над тем, кого именно она видит на этой должности.

По её словам, европейским переговорщиком должен стать представитель "страны средних размеров", а не одной из крупнейших государств-членов ЕС.

Итальянская лидер также добавила, что во время встречи G7 лидерам государств удалось достичь согласия с президентом США Дональдом Трампом по вопросам, касающимся Украины.

В то же время она подчеркнула, что такое взаимопонимание "нельзя всегда воспринимать как данность".

Свое официальное предложение по кандидатуре Мелони озвучит уже на этой неделе в Брюсселе. Очередной саммит лидеров ЕС запланирован на 18-19 июня.