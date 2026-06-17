Голова Євроради таємно зв'язувався з Кремлем щодо України, - Bloomberg

Президент Європейської ради Антоніо Кошта намагається налагодити таємний канал зв'язку з Кремлем, щоб залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення умов припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Деталі таємних контактів

За інформацією видання, головний радник Кошти вже провів дві розмови з високопоставленим російським чиновником, який входить до близького оточення Путіна.

Метою цих контактів є підготовка ґрунту для можливих серйозних переговорів у майбутньому. Офіційно прес-служба глави Євроради та речник Кремля Дмитро Пєсков відмовилися коментувати цю інформацію.

Водночас лідери Німеччини, Франції та Великої Британії окремо обговорили спільну стратегію залучення Росії до діалогу. Усі дії європейська сторона планує координувати з президентом України Володимиром Зеленським.

ЄС відчуває тиск та прагне забезпечити собі місце за столом переговорів після того, як минулого року прямі контакти з Путіним розпочав президент США Дональд Трамп.

Які ризики та умови сторін

Усередині Євросоюзу ідея відновлення контактів з Москвою залишається суперечливою. Деякі країни пропонували призначити спеціального посланника, проте існують серйозні ризики кремлівської пропаганди.

Наприклад, Путін раніше просував на цю роль колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який роками працював на "Газпром".

Наразі російський диктатор відхиляє будь-які заклики до припинення вогню. Для початку мирних переговорів він вимагає від Києва повністю віддати території у Донецькій області, які РФ досі не змогла захопити та відмовитися від присутності європейських військ в Україні.

Українська сторона такі умови категорично відкидає. Крім того, Путін продовжує звинувачувати ЄС у розв'язанні війни через підтримку Революції Гідності у 2014 році та нібито використання Мінських угод для переозброєння ЗСУ.