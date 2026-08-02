Російські "Шахеди" стали ще небезпечнішими: що змінилось

Російські окупанти модернізували реактивний ударний безпілотник "Герань-4 Сикер" (типу "Шахед"), оснастивши його новою системою наведення та оптико-електронним модулем. Таке доопрацювання має підвищити точність ураження цілей навіть у разі втрати зв'язку під час завершальної фази атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Фахівці видання проаналізували оприлюднені фотографії нового варіанта реактивного ударного безпілотника. Однією з головних змін стала перероблена носова частина апарата, у якій встановили компактний оптико-електронний модуль.

За даними аналітиків, модернізація також передбачає використання системи донаведення. Вона дозволяє безпілотнику продовжувати атаку та точніше вражати ціль навіть у випадку втрати каналу зв'язку під час пікірування.

Які камери встановили на дрон

Крім основної системи наведення, на безпілотнику встановлено ще одну фіксовану камеру. OSINT-дослідники ідентифікували її як китайську Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic із кутом огляду 180 градусів.

Імовірно, ця камера використовується для первинного огляду місцевості та забезпечення широкої ситуаційної обізнаності. Також серед можливих версій розглядається її застосування для виявлення українських дронів-перехоплювачів.

Оптична система наведення виявлена в уламках "Герань-4 Сикер". (Фото: Сергій Флеш)

Характеристики модернізованої версії

За наведеними даними, версія "Герань-4 Сикер" має заявлену дальність польоту до 550 кілометрів, крейсерську швидкість близько 300 км/год та бойову частину масою 50 кілограмів.

Як зазначає "Мілітарний", російські військові вже використовують ці безпілотники для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі.

Додаткова камера виявлена в уламках "Герань-4 Сикер". (Фото: Сергій Флеш)

Що відомо про базову "Герань-4"

Перші випадки застосування реактивної "Герані-4" були зафіксовані на початку травня 2026 року. Тоді безпілотник потрапив у поле зору українського дрона-перехоплювача.

На різних екземплярах дрона виявили два типи китайських турбореактивних двигунів - Telefly LX-WP-160 із тягою близько 160 кгс та Telefly TF-TJ2000A із тягою близько 200 кгс. Останній також застосовується на реактивному безпілотнику "Герань-5".

Новий планер дозволяє апарату активно маневрувати на швидкостях 300–400 км/год, тоді як максимальна швидкість досягає 500 км/год. Практична висота польоту становить до 5000 метрів, а дальність базової модифікації оцінюється приблизно у 450 кілометрів.

Чому це створює додаткові виклики

Висока швидкість реактивних модифікацій "Герані" ускладнює їх перехоплення мобільними вогневими групами та частиною українських дронів-перехоплювачів.

Як зазначається у матеріалі, через недостатню швидкість наявні українські перехоплювачі поки що не можуть системно протидіяти російським реактивним безпілотникам.