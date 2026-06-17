Трамп погодився, що у РФ не було серйозного бажання вести переговори, - Макрон

Президент США Дональд Трамп погодився з лідерами G7, що з боку Росії не було серйозного бажання проводити мирні переговори.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Єлисейського палацу в X .

"Минуло вже кілька місяців, відколи американці взяли на себе ініціативу, і я хотів би висловити їм свою похвалу. Вони заявили, що будуть вести переговори з Росією, бо можуть це зробити", - зазначив він.

Макрон додав, що хотів би високо оцінити зусилля США щодо налагодження діалогу з Росією, але результатів цих зусиль немає, як і не надійшло відповіді від країни-агресорки. Президент Франції зауважив, що європейські лідери також об’єдналися, щоб вести переговори з РФ.

"Що сталося? Нічого. А потім Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) також сказав: "Я теж готовий. Я готовий провести повні переговори з Росією, щоб домовитися з нею". Що відповів Путін? "Ні. Я не прийду. Або ви спочатку маєте капітулювати", - наголосив Макрон.

Французький лідер заявив, що Трамп погодився з лідерами G7, "що з боку Росії не було серйозного бажання проводити мирні переговори чи переговори взагалі".

"Ми всі погодилися, що Україна чинила опір набагато краще, ніж дехто побоювався, і що Росія опинилася у скрутному становищі. І ми всі погодилися, що посилимо нашу підтримку України", - прокоментував він огляд ситуації на фронті від Зеленського.