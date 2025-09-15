Медведєв погрожує НАТО війною у разі збиття дронів над Україною: у Зеленського відповіли

Що заявив Медведєв

Медведєв пригрозив, що надання країнам НАТО права збивати російські безпілотники над Україною призвело б до війни Альянсу з Росією.

"Реалізація провокаційної ідеї Києва та інших про створення "безпольотної зони" і можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть тільки одне - війну НАТО з Росією. Речі треба називати своїми іменами", - написав Медведєв.

Відповідь Єрмака

У відповідь керівник Офісу президента України зазначив, що для того, щоб дрони не збивали, їх не треба запускати.

"Формула проста і вона б продемонструвала бажання росіян завершити війну. Натомість ми бачимо лише бажання атакувати та уникнути відповідальності. Україна відповідає на таку поведінку ударами по болючих точках РФ", - відповів Єрмак.