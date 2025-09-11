НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей РФ над Україною, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорив з очільником МЗС України Андрієм Сибігою ймовірність залучення країн НАТО для перехоплення російських дронів над територією України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Під час пресконференції у середу журналісти запитали в Сікорського, як Польща ставиться до пропозицій Києва, щоб авіація і ППО країн НАТО збивали російські ракети та безпілотники, що становлять загрозу повітряному простору Альянсу.
За словами очільника польського МЗС, того ж дня Сибіга знову озвучив цей заклик у розмові з ним.
Водночас, Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження - передусім вони зобов’язані дбати про безпеку цивільних на землі.
"Тим часом Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією", - зазначив він.
Сікорський уточнив, що наразі жодних рішень щодо цього питання не ухвалено.
Атака російськими дронами території Польщі
В ніч на 10 вересня близько 20 ударних дронів залетіли в повітряний простір Польщі з України та Білорусі. Польські сили ППО збили тільки 4 з них.
Через атаку ВПС Польщі та країн-союзників по НАТО підняли авіацію, також були закриті чотири аеропорти - два у Варшаві, а також у Жешуві та Любліні.
Згодом у Польщі були знайдені уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про початок нової фази війни і запропонував країнам НАТО збивати над територією України російські ракети й дрони, що наближаються до кордону з Польщею.
