НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей РФ над Україною, - Сікорський

Четвер 11 вересня 2025 00:58
UA EN RU
НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей РФ над Україною, - Сікорський Фото: міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський
Автор: Валерій Савицький

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорив з очільником МЗС України Андрієм Сибігою ймовірність залучення країн НАТО для перехоплення російських дронів над територією України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Під час пресконференції у середу журналісти запитали в Сікорського, як Польща ставиться до пропозицій Києва, щоб авіація і ППО країн НАТО збивали російські ракети та безпілотники, що становлять загрозу повітряному простору Альянсу.

За словами очільника польського МЗС, того ж дня Сибіга знову озвучив цей заклик у розмові з ним.

Водночас, Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження - передусім вони зобов’язані дбати про безпеку цивільних на землі.

"Тим часом Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією", - зазначив він.

Сікорський уточнив, що наразі жодних рішень щодо цього питання не ухвалено.

Атака російськими дронами території Польщі

В ніч на 10 вересня близько 20 ударних дронів залетіли в повітряний простір Польщі з України та Білорусі. Польські сили ППО збили тільки 4 з них.

Повітряні сили Польщі та країн-союзників по НАТО підняли авіацію, також були закриті чотири аеропорти - два у Варшаві, а також у Жешуві та Любліні.

Згодом у Польщі були знайдені уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про початок нової фази війни і запропонував країнам НАТО збивати над територією України російські ракети й дрони, що наближаються до кордону з Польщею.

Про що свідчать такі дії Кремля, чому ці події відбулися саме зараз та якою може бути реакція Альянсу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

