Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной: у Зеленского ответили

Что заявил Медведев

Медведев пригрозил, что предоставление странам НАТО права сбивать российские беспилотники над Украиной привело бы к войне Альянса с Россией.

"Реализация провокационной идеи Киева и других о создании "бесполетной зоны" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно - войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами", - написал Медведев.

Ответ Ермака

В ответ руководитель Офиса президента Украины отметил, что для того, чтобы дроны не сбивали, их не надо запускать.

"Формула проста и она бы продемонстрировала желание россиян завершить войну. Вместо этого мы видим только желание атаковать и избежать ответственности. Украина отвечает на такое поведение ударами по болевым точкам РФ", - ответил Ермак.