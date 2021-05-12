Медведчук получил статус подозреваемого с 11 мая, - Офис генпрокурора

В прокуратуре отметили, что 11 мая 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины.

"В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты (11 мая - ред.)", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Сегодня же Медведчуку и его адвокатам вручили экземпляр подозрения, чтобы обеспечить право на защиту.

"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту", - рассказали в прокуратуре.

Также во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.