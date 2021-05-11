ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 22:55
Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Виктор Медведчук, которому объявили подозрение в государственной измене, заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Он считает, что проведенные у него дома и в офисе обыски противозаконны.

Это заявление Медведчука опубликовала пресс-служба партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”.

"Выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", - заявил политик.

По его словам, истинной целью проведения обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручение ему "сфабрикованного по приказу власти подозрения в государственной измене". Медведчук подчеркнул, что все происходящее вокруг него представляет собой "политическую расправу" за принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - добавил он.

Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены. Еще одно подозрение объявили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Как рассказали в офисе генерального прокурора, подозрения Медведчуку и Козаку касаются сразу трех эпизодов.

По данным Службы безопасности Украины, Козак сейчас находится в России, а Медведчук - на территории Украины, однако точное его местонахождение неизвестно.

В комментарии РБК-Украина советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк отметил, что уголовные производства и подозрение в отношении нардепа Виктора Медведчука очень важны для достижения реальной прозрачности государственности в Украине. Поскольку политика Медведчука направлена на разрушение украинской государственности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук подозрение госизмена
NEWS
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом