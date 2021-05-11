Медведчук решал вопросы своего бизнеса в Крыму с Путиным, - Баканов

Народный депутат Виктор Медведчук решал вопросы своего бизнеса в оккупированном Крыму с президентом России Владимиром Путиным. В частности, те, которые касались перерегистрации его бизнеса в рамках российского законодательства.

Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, Медведчук по незаконной схеме перерегистрировал компанию "Новые проекты" в России, чтобы сохранить возможность разрабатывать месторождение газа "Глубокое".

"Схематоз заключался еще в том, что определенные предприятия, которые имели регистрацию не на территории Крыма, например, киевскую, как в нашем случае, перерегистрировались благодаря принятому "закону" на территории временно оккупированной. Первопроходцем схемы оказалось ООО "Новые проекты", которое, по нашему мнению аффилировано с Медведчуком", - отметил Баканов.

Он также подчеркнул, что Медведчук пытался платить налоги не в Украине, а в России.

"Участь Медведчука в этой компании непосредственно подтверждена экспертизой, которая проведена в рамках уголовного дела. Более того, по версии следствия, что подтверждено экспертизой, сам Медвдечук отправил письмо по этому проекту, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. По нашему мнению, это нонсенс, что народный депутат Украины способствует и легитимирует оккупацию Крымского полуострова", - заявил Баканов.