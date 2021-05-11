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Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам, - Венедиктова

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 18:18
Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам, - Венедиктова Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила об уведомлении о подозрении двум народным депутатам. По ее словам, подозрение объявили Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Об этом речь шла на брифинге в офисе генпрокурора.

"Сегодня, по результатам проведенной работы, Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма", - сказала она.

Как рассказала генпрокурор, нардепам сообщили о подозрении по трем эпизодам. Первый касается месторождения "Глубокая" в Черном море, которое подозреваемые якобы передали российским оккупантам в 2015 году.

Напомним, сегодня СБУ пришла с обысками в жилье нардепа Медведчука. После чего Венедиктова заявила о подписании подозрений двум народным депутатам.

После этого РБК-Украина стало известно, что подозрение в госизмене касается нардепа Медведчука. Как рассказали в СБУ, правоохранители пока ищут нардепа.

Добавим, обыски проходят не только в доме Медведчука, но и офисе партии ОПЗЖ.

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