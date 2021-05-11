Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила об уведомлении о подозрении двум народным депутатам. По ее словам, подозрение объявили Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Об этом речь шла на брифинге в офисе генпрокурора.