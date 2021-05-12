Медведчук набув статус підозрюваного з 11 травня, - Офіс генпрокурора

Народний депутат Віктор Медведчук став підозрюваним у справі про державну зраду ще 11 травня. Сьогодні його викликали в Офіс генпрокурора для проведення слідчих дій, а не вручення підозри.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
У прокуратурі наголосили, що 11 травня 2021 року Медведчуку повідомили про підозру у порядку та спосіб, передбачений КПК України.
"У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати (11 травня - ред.)", - пояснили в Офісі генпрокурора.
Сьогодні ж Медведчуку та його адвокатам вручили примірник підозри, щоб забезпечити право на захист.
"Після його прибуття до Офісу генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист", - розповіли в прокуратурі.
Також під час візиту Медведчука в Офіс генпрокурора йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.
За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, Медведчуку і Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Голова СБУ Іван Баканов пояснив, що Медведчук вирішував питання свого бізнесу в окупованому Криму з президентом Росії Володимиром Путіним.
Очільник Служби безпеки уточнив, що, за даними відомства, Козак зараз знаходиться в Росії, а Медведчук - на території України, проте точне його місце знаходження невідоме.
Пізніше ввечері 11 травня Медведчук заявив, що перебуває в Україні і не збирається ховатися від правосуддя. Він вважає, що проведені у нього вдома і в офісі обшуки протизаконні.
У коментарі РБК-Україна радник керівника Офісу президента щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк зазначив, що кримінальні виробництва і підозра щодо нардепа Віктора Медведчука дуже важливі для досягнення реальної прозорості державності в Україні. Оскільки політика Медведчука спрямована на руйнацію української державності.