Медведчук набув статус підозрюваного з 11 травня, - Офіс генпрокурора

У прокуратурі наголосили, що 11 травня 2021 року Медведчуку повідомили про підозру у порядку та спосіб, передбачений КПК України.

"У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати (11 травня - ред.)", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Сьогодні ж Медведчуку та його адвокатам вручили примірник підозри, щоб забезпечити право на захист.

"Після його прибуття до Офісу генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист", - розповіли в прокуратурі.

Також під час візиту Медведчука в Офіс генпрокурора йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.