Мбаппе побив рекорд Анрі: скільки голів має форвард збірної Франції

Середа 10 вересня 2025 15:11
Мбаппе побив рекорд Анрі: скільки голів має форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе вийшов на друге місце в рейтингу найкращих голеадорів національної команди, обійшовши легендарного Тьєррі Анрі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Франція здолала Ісландію в кваліфікації ЧС-2026

9 вересня збірна Франції у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 на своєму полі мінімально перемогла Ісландію з рахунком 2:1. Один із голів у ворота суперника забив Кіліан Мбаппе.

Француз реалізував пенальті на 45-й хвилині після фолу Мікаеля Андерсона проти Маркуса Тюрама. Цей м’яч став для нападника 52-м у складі національної збірної.

Рекордне досягнення Мбаппе

Для Мбаппе цей гол став історичним, адже він дозволив форварду обійти Тьєррі Анрі (51 гол) і вийти на одноосібне друге місце у списку бомбардирів збірної Франції.

На першій сходинці рейтингу залишається Олів’є Жиру, на рахунку якого 57 голів у 137 матчах. Своєю чергою, Мбаппе має 52 голи у 92 поєдинках.

Топ-5 бомбардирів збірної Франції:

  1. Олів’є Жиру - 57 голів (137 матчів)
  2. Кіліан Мбаппе - 52 (92)
  3. Тьєррі Анрі - 51 (123)
  4. Антуан Грізманн - 44 (137)
  5. Мішель Платіні - 41 (72)

Реакція Мбаппе

Після матчу нападник поділився враженнями від свого досягнення.

"Знав, що так буде, це круто, я дуже радий. Знову говоритиму про Анрі, тому що він надзвичайний гравець, жива легенда. Перевершити його – це дійсно чудово. Але залишається ще одна людина, яку треба обігнати. Попереду ще багато роботи", - зазначив Кіліан.

Футболіст також підкреслив, що команда вдало стартувала у відборі.

"Маємо 6 очок із 6 можливих - ідеально. Але в нашій грі є над чим працювати", - додав гравець.

Турнірна ситуація

Після двох турів відбору чемпіонату світу-2026 збірна Франції очолює групу D із шістьма очками. Україна, яка зіграла внічию з Азербайджаном, посідає третє місце з одним балом.

Наступний матч французи проведуть 10 жовтня проти Азербайджану.

Нагадаємо, що Україна програла Франції у першому матчі відбору на ЧС-2026.

Також читайте, що потрібно Україні, щоб потрапити на ЧС-2026.

