Мбаппе побил рекорд Анри: сколько голов имеет форвард сборной Франции

Среда 10 сентября 2025 15:11
UA EN RU
Мбаппе побил рекорд Анри: сколько голов имеет форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на второе место в рейтинге лучших голеадоров национальной команды, обойдя легендарного Тьерри Анри Анри.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Франция одолела Исландию в квалификации ЧМ-2026

9 сентября сборная Франции в матче отбора на чемпионат мира-2026 на своем поле минимально победила Исландию со счетом 2:1. Один из голов в ворота соперника забил Килиан Мбаппе.

Француз реализовал пенальти на 45-й минуте после фола Микаэля Андерсона против Маркуса Тюрама. Этот мяч стал для нападающего 52-м в составе национальной сборной.

Рекордное достижение Мбаппе

Для Мбаппе этот гол стал историческим, ведь он позволил форварду обойти Тьерри Анри (51 гол) и выйти на единоличное второе место в списке бомбардиров сборной Франции.

На первой строчке рейтинга остается Оливье Жиру, на счету которого 57 голов в 137 матчах. В свою очередь, Мбаппе имеет 52 гола в 92 поединках.

Топ-5 бомбардиров сборной Франции:

  1. Оливье Жиру - 57 голов (137 матчей)
  2. Килиан Мбаппе - 52 (92)
  3. Тьерри Анри - 51 (123)
  4. Антуан Гризманн - 44 (137)
  5. Мишель Платини - 41 (72)

Реакция Мбаппе

После матча нападающий поделился впечатлениями от своего достижения.

"Знал, что так будет, это круто, я очень рад. Снова буду говорить об Анри, потому что он необычайный игрок, живая легенда. Превзойти его - это действительно замечательно. Но остается еще один человек, которого надо обогнать. Впереди еще много работы", - отметил Килиан.

Футболист также подчеркнул, что команда удачно стартовала в отборе.

"Имеем 6 очков из 6 возможных - идеально. Но в нашей игре есть над чем работать", - добавил игрок.

Турнирная ситуация

После двух туров отбора чемпионата мира-2026 сборная Франции возглавляет группу D с шестью очками. Украина, которая сыграла вничью с Азербайджаном, занимает третье место с одним баллом.

Следующий матч французы проведут 10 октября против Азербайджана.

Напомним, что Украина проиграла Франции в первом матче отбора на ЧМ-2026.

Также читайте, что нужно Украине, чтобы попасть на ЧМ-2026.

Франция Чемпионат мира Футбол
