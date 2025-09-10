Футбольна математика. Як Україні потрапити на ЧС-2026: всі можливі розклади

Збірна України з футболу, після поразки Франції та нічиєї з Азербайджаном у кваліфікації до ЧС-2026, опинилася в скрутному становищі. Утім, шанси на пряму путівку або плейоф ще є.

Україна почала відбір із домашньої поразки від чинних віцечемпіонів світу - Франції (0:2). Цей результат був очікуваним.

Однак нічия з Азербайджаном - збірною, яка посідає 122-e місце у рейтингу ФІФА - стала неприємним сюрпризом, що значно ускладнив турнірне становище команди Сергія Реброва.

Наразі ситуація в групі D після двох турів виглядає так:

Франція - 6 очок Ісландія - 3 очки Україна - 1 очко Азербайджан - 1 очко

Що треба Україні для виходу на ЧС-2026?

Пряма путівка на ЧС-2026

Для того, щоб здобути пряму путівку на Мундіаль, потрібно посісти перше місце в групі. Це практично нереально, адже Франція, що має 6 очок, є явним фаворитом.

Будемо реалістами. Дуже сумнівно, що "Ле Бльо" втратять очки з Азербайджаном. Однак є шанс, що підопічні Дідьє Дешама "скатають" в нічию з ісландцями... Але є одне але.

Навіть якщо Україна переможе в усіх наступних матчах (включаючи французів), а Франція зіграє внічию з Ісландією, Україна не зможе вийти з першого місця, оскільки Франція набере 16 очок, а Україна - 13.

Вихід в плейоф

Найбільш реалістичний шлях для збірної України - це друге місце в групі, яке гарантує участь у плейоф. Щоб його вибороти, потрібно перемагати в усіх матчах, що залишилися.

Однак навіть поразка у матчі-відповіді з Францією не надто "вдарить" по підопічним Реброва - у нашої команди буде 10 очок, чого цілком достатньо для другого місця.

Одним словом, для України вирішальними будуть матчі проти Ісландії. Саме ці поєдинки визначать, хто боротиметься за друге місце. Звісно, якщо ми втратимо очки у домашньому матчі з Азербайджаном.

Хоча, навіть якщо Україна знову внічию з Азербайджаном і програє Франції, але переможе Ісландію у двох матчах, то у плейоф потраплять саме "синьо-жовті" (при умові, що Ісландія не виграє у французів).

Але ж плейоф треба ще пройти...

Микола Шапаренко (фото: Українська Асоціація Футболу)

Плейоф відбору на ЧС-2026: як це працюватиме

На цій стадії розігруватимуть останні чотири путівки на Чемпіонат світу серед 16 команд, які будуть розподілені на чотири "шляхи" (A, B, C, D) по чотири команди в кожному.

Збірні будуть розділені на чотири кошики. Перші три кошики сформують команди, що посіли другі місця у відбіркових групах.

Їх розподілять згідно з рейтингом ФІФА станом на листопад 2025 року. Четвертий кошик складатиметься з команд, які потрапили до плейоф через Лігу націй.

Плейоф проходитиме у форматі одноматчевих півфіналів та фіналів. У півфінальних поєдинках, які відбудуться 26 березня 2026 року, команди з першого кошика зіграють вдома проти команд з четвертого, а команди з другого - вдома проти команд з третього.

Фінали, що визначать учасників Мундіалю, пройдуть 31 березня наступного року.

Чи може Україна потрапити на ЧС-2026 через Лігу націй?

На 99,9% - ні. Четвертий кошик учасників плейоф формується з чотирьох команд, які посіли найвищі місця у своїх дивізіонах Ліги націй 2024/25, але не змогли кваліфікуватися на Мундіаль.

Якщо таких команд менше чотирьох, то їх замінюють найкращі команди з рейтингу Ліги націй, які не вийшли на ЧС.

Наразі у цьому рейтингу лідирують переможці груп дивізіону А (Іспанія, Німеччина, Португалія та Франція).

За ними йдуть переможці дивізіону В (Англія, Норвегія, Уельс, Чехія), дивізіону С (Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія) та дивізіону D (Молдова, Сан-Марино).

Україна займає лише 16-те місце у цьому рейтингу, що робить її вихід до плейоф через Лігу націй можливим десь на 0,01%.

Щоб потрапити до четвертого кошика, потрібно, щоб щонайменше шість команд, які стоять вище в рейтингу, посіли перше або друге місце у своїх відбіркових групах.

Збірна України з футболу (фото: Українська Асоціація Футболу)