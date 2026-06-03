ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Майже втричі дорожче, ніж в Україні: скільки коштують невеликі квартири в Польщі

06:40 03.06.2026 Ср
4 хв
Ціни на житло в Україні значно залежать від безпекової ситуації в країни
aimg Тетяна Веремєєва
Майже втричі дорожче, ніж в Україні: скільки коштують невеликі квартири в Польщі Фото: Нерухомість у Варшаві (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Купити квартиру площею 30-40 квадратних метрів в Україні все ще значно дешевше, ніж у Польщі. Середня вартість такого житла у сусідній країні майже втричі вища, хоча попит на невеликі квартири в Україні залишається більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Читайте також: Квартири до 20 тисяч доларів: у яких областях України найбільше дешевого житла

Головне:

  • Трикратна різниця: Медіанна вартість невеликої квартири в Україні майже втричі дешевше, ніж в Польщі.
  • Український лідер за цінами: Найдорожчі квартири такого формату в Україні продають у Львові.
  • Ціни у прифронтових містах: Найдешевші квартири пропонують ближче до лінії фронту.
  • Ціни у Польщі: Навіть найдорожчі міста України сильно поступаються польським. Найдорожчими є Варшава, Гданськ і Краків.
  • Де попит вищий: Кількість оголошень про продаж у двох країнах майже однакова, проте загальний попит в Україні на 23% вищий, ніж у Польщі.
  • Попит всередині України: Найбільше покупці цікавляться житлом у Києві, Одесі та Харкові.

Скільки коштують квартири в Україні та Польщі

За даними аналітиків, медіанна вартість квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні у квітні 2026 року становила 39 тисяч доларів.

Для порівняння, у Польщі аналогічне житло коштувало в середньому 124 тисячі доларів.

Таким чином, польські квартири в цьому сегменті виявилися приблизно втричі дорожчими за українські.

Де в Україні найдорожче житло

Найвищі ціни на квартири площею 30-40 квадратних метрів серед найбільших українських міст зафіксували у Львові. У квітні медіанна вартість такого житла там становила 62 тисячі доларів.

На другому місці опинився Київ із показником 57 тисяч доларів. Далі розташувалася Одеса, де квартира такої площі коштує в середньому 40 тисяч доларів.

Найдоступніше житло традиційно пропонують у містах, які розташовані ближче до зони бойових дій. Так, у Дніпрі квартиру площею 30-40 квадратних метрів можна було придбати за медіанною ціною 28,7 тисячі доларів, а у Харкові - за 25 тисяч доларів.

Аналітики зазначають, що на вартість житла суттєво впливає безпекова ситуація та близькість регіону до лінії фронту.

Які ціни у найбільших містах Польщі

Навіть найдорожчі українські міста поступаються польським за рівнем цін на житло. Найдорожчою виявилася Варшава, де квартира площею 30-40 квадратних метрів коштує в середньому 172 тисячі доларів. Це більш ніж утричі дорожче, ніж у Києві.

Також високі ціни зафіксували у:

  • Гданську - 162 тисячі доларів;
  • Кракові - 162 тисячі доларів;
  • Вроцлаві - 146 тисяч доларів;
  • Познані - 132 тисячі доларів.

Де попит на квартири вищий

Попри суттєву різницю в цінах, попит на квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні загалом вищий. За підрахунками OLX Нерухомість, кількість відгуків на такі оголошення в Україні приблизно на 23% перевищує показники Польщі.

Водночас ситуація відрізняється залежно від міста.

Наприклад, у Варшаві інтерес до квартир такого формату на 45% вищий, ніж у Києві. Проте в інших великих польських містах кількість відгуків поступається українським обласним центрам у середньому в 1,5-2 рази.

Серед українських міст найбільший попит після Києва зафіксували в Одесі та Харкові.

Водночас Львів, де житло є найдорожчим в Україні, поступається цим містам за кількістю зацікавлених покупців.

Що з пропозицією на ринку

Кількість оголошень про продаж квартир площею 30-40 квадратних метрів у двох країнах виявилася майже однаковою. За даними дослідження, у квітні 2026 року в Україні таких пропозицій було лише на 2% більше, ніж у Польщі.

Експерти наголошують, що український ринок нерухомості продовжує перебувати під значним впливом війни. Саме через це житло в регіонах, розташованих ближче до фронту, залишається суттєво дешевшим, ніж у більш безпечних областях країни.

Раніше РБК-Україна розповідало про зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку України. За рік житло подорожчало в більшості обласних центрів на 10-20%, а найбільше - у Тернополі. Водночас у Запоріжжі та Херсоні квартири подешевшали.

Також ми писали, у яких регіонах України доведеться найбільше заплатити за однокімнатну квартиру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Ціни на житло Квартири
Новини
Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації
Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни