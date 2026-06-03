Майже втричі дорожче, ніж в Україні: скільки коштують невеликі квартири в Польщі
Купити квартиру площею 30-40 квадратних метрів в Україні все ще значно дешевше, ніж у Польщі. Середня вартість такого житла у сусідній країні майже втричі вища, хоча попит на невеликі квартири в Україні залишається більшим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
Головне:
- Трикратна різниця: Медіанна вартість невеликої квартири в Україні майже втричі дешевше, ніж в Польщі.
- Український лідер за цінами: Найдорожчі квартири такого формату в Україні продають у Львові.
- Ціни у прифронтових містах: Найдешевші квартири пропонують ближче до лінії фронту.
- Ціни у Польщі: Навіть найдорожчі міста України сильно поступаються польським. Найдорожчими є Варшава, Гданськ і Краків.
- Де попит вищий: Кількість оголошень про продаж у двох країнах майже однакова, проте загальний попит в Україні на 23% вищий, ніж у Польщі.
- Попит всередині України: Найбільше покупці цікавляться житлом у Києві, Одесі та Харкові.
Скільки коштують квартири в Україні та Польщі
За даними аналітиків, медіанна вартість квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні у квітні 2026 року становила 39 тисяч доларів.
Для порівняння, у Польщі аналогічне житло коштувало в середньому 124 тисячі доларів.
Таким чином, польські квартири в цьому сегменті виявилися приблизно втричі дорожчими за українські.
Де в Україні найдорожче житло
Найвищі ціни на квартири площею 30-40 квадратних метрів серед найбільших українських міст зафіксували у Львові. У квітні медіанна вартість такого житла там становила 62 тисячі доларів.
На другому місці опинився Київ із показником 57 тисяч доларів. Далі розташувалася Одеса, де квартира такої площі коштує в середньому 40 тисяч доларів.
Найдоступніше житло традиційно пропонують у містах, які розташовані ближче до зони бойових дій. Так, у Дніпрі квартиру площею 30-40 квадратних метрів можна було придбати за медіанною ціною 28,7 тисячі доларів, а у Харкові - за 25 тисяч доларів.
Аналітики зазначають, що на вартість житла суттєво впливає безпекова ситуація та близькість регіону до лінії фронту.
Які ціни у найбільших містах Польщі
Навіть найдорожчі українські міста поступаються польським за рівнем цін на житло. Найдорожчою виявилася Варшава, де квартира площею 30-40 квадратних метрів коштує в середньому 172 тисячі доларів. Це більш ніж утричі дорожче, ніж у Києві.
Також високі ціни зафіксували у:
- Гданську - 162 тисячі доларів;
- Кракові - 162 тисячі доларів;
- Вроцлаві - 146 тисяч доларів;
- Познані - 132 тисячі доларів.
Де попит на квартири вищий
Попри суттєву різницю в цінах, попит на квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні загалом вищий. За підрахунками OLX Нерухомість, кількість відгуків на такі оголошення в Україні приблизно на 23% перевищує показники Польщі.
Водночас ситуація відрізняється залежно від міста.
Наприклад, у Варшаві інтерес до квартир такого формату на 45% вищий, ніж у Києві. Проте в інших великих польських містах кількість відгуків поступається українським обласним центрам у середньому в 1,5-2 рази.
Серед українських міст найбільший попит після Києва зафіксували в Одесі та Харкові.
Водночас Львів, де житло є найдорожчим в Україні, поступається цим містам за кількістю зацікавлених покупців.
Що з пропозицією на ринку
Кількість оголошень про продаж квартир площею 30-40 квадратних метрів у двох країнах виявилася майже однаковою. За даними дослідження, у квітні 2026 року в Україні таких пропозицій було лише на 2% більше, ніж у Польщі.
Експерти наголошують, що український ринок нерухомості продовжує перебувати під значним впливом війни. Саме через це житло в регіонах, розташованих ближче до фронту, залишається суттєво дешевшим, ніж у більш безпечних областях країни.
Раніше РБК-Україна розповідало про зростання цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку України. За рік житло подорожчало в більшості обласних центрів на 10-20%, а найбільше - у Тернополі. Водночас у Запоріжжі та Херсоні квартири подешевшали.
Також ми писали, у яких регіонах України доведеться найбільше заплатити за однокімнатну квартиру.