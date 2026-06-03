Майже втричі дорожче, ніж в Україні: скільки коштують невеликі квартири в Польщі

Купити квартиру площею 30-40 квадратних метрів в Україні все ще значно дешевше, ніж у Польщі. Середня вартість такого житла у сусідній країні майже втричі вища, хоча попит на невеликі квартири в Україні залишається більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне: Трикратна різниця: Медіанна вартість невеликої квартири в Україні майже втричі дешевше, ніж в Польщі.

Медіанна вартість невеликої квартири в Україні майже втричі дешевше, ніж в Польщі. Український лідер за цінами: Найдорожчі квартири такого формату в Україні продають у Львові.

Найдорожчі квартири такого формату в Україні продають у Львові. Ціни у прифронтових містах: Найдешевші квартири пропонують ближче до лінії фронту.

Найдешевші квартири пропонують ближче до лінії фронту. Ціни у Польщі: Навіть найдорожчі міста України сильно поступаються польським. Найдорожчими є Варшава, Гданськ і Краків.

Навіть найдорожчі міста України сильно поступаються польським. Найдорожчими є Варшава, Гданськ і Краків. Де попит вищий: Кількість оголошень про продаж у двох країнах майже однакова, проте загальний попит в Україні на 23% вищий, ніж у Польщі.

Кількість оголошень про продаж у двох країнах майже однакова, проте загальний попит в Україні на 23% вищий, ніж у Польщі. Попит всередині України: Найбільше покупці цікавляться житлом у Києві, Одесі та Харкові.

Скільки коштують квартири в Україні та Польщі

За даними аналітиків, медіанна вартість квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні у квітні 2026 року становила 39 тисяч доларів.

Для порівняння, у Польщі аналогічне житло коштувало в середньому 124 тисячі доларів.

Таким чином, польські квартири в цьому сегменті виявилися приблизно втричі дорожчими за українські.

Де в Україні найдорожче житло

Найвищі ціни на квартири площею 30-40 квадратних метрів серед найбільших українських міст зафіксували у Львові. У квітні медіанна вартість такого житла там становила 62 тисячі доларів.

На другому місці опинився Київ із показником 57 тисяч доларів. Далі розташувалася Одеса, де квартира такої площі коштує в середньому 40 тисяч доларів.

Найдоступніше житло традиційно пропонують у містах, які розташовані ближче до зони бойових дій. Так, у Дніпрі квартиру площею 30-40 квадратних метрів можна було придбати за медіанною ціною 28,7 тисячі доларів, а у Харкові - за 25 тисяч доларів.

Аналітики зазначають, що на вартість житла суттєво впливає безпекова ситуація та близькість регіону до лінії фронту.

Які ціни у найбільших містах Польщі

Навіть найдорожчі українські міста поступаються польським за рівнем цін на житло. Найдорожчою виявилася Варшава, де квартира площею 30-40 квадратних метрів коштує в середньому 172 тисячі доларів. Це більш ніж утричі дорожче, ніж у Києві.

Також високі ціни зафіксували у:

Гданську - 162 тисячі доларів;

Кракові - 162 тисячі доларів;

Вроцлаві - 146 тисяч доларів;

Познані - 132 тисячі доларів.

Де попит на квартири вищий

Попри суттєву різницю в цінах, попит на квартири площею 30-40 квадратних метрів в Україні загалом вищий. За підрахунками OLX Нерухомість, кількість відгуків на такі оголошення в Україні приблизно на 23% перевищує показники Польщі.

Водночас ситуація відрізняється залежно від міста.

Наприклад, у Варшаві інтерес до квартир такого формату на 45% вищий, ніж у Києві. Проте в інших великих польських містах кількість відгуків поступається українським обласним центрам у середньому в 1,5-2 рази.

Серед українських міст найбільший попит після Києва зафіксували в Одесі та Харкові.

Водночас Львів, де житло є найдорожчим в Україні, поступається цим містам за кількістю зацікавлених покупців.

Що з пропозицією на ринку

Кількість оголошень про продаж квартир площею 30-40 квадратних метрів у двох країнах виявилася майже однаковою. За даними дослідження, у квітні 2026 року в Україні таких пропозицій було лише на 2% більше, ніж у Польщі.

Експерти наголошують, що український ринок нерухомості продовжує перебувати під значним впливом війни. Саме через це житло в регіонах, розташованих ближче до фронту, залишається суттєво дешевшим, ніж у більш безпечних областях країни.