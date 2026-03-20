Плюс 27% за рік: названо місто, де ціни на квартири зростають найшвидше в Україні

Протягом останнього року вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку України продемонструвала впевнене зростання у більшості регіонів. Згідно з порівнянням даних за лютий 2026 року до лютого 2025 року, ціни піднялися на 10-20% у переважній частині обласних центрів.

Детальніше про те, як змінилися цінники на житло в різних містах розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Лідером подорожчання став Тернопіль (+27%), де житло коштує понад 51 тисячу доларів.

У Києві вартість зросла на 18% і сягнула позначки у майже 79 тисяч доларів.

Зниження цін зафіксовано лише у двох містах - Запоріжжі та Херсоні.

У Миколаєві вартість житла за рік залишилася практично незмінною.

Де зафіксовано найбільший стрибок цін

Найвищі темпи зростання медіанної вартості купівлі житла спостерігаються у Тернополі. За рік ціни там підскочили на 27%, досягнувши позначки 51,3 тис. доларів.

До переліку міст із суттєвим подорожчанням також увійшли:

Кропивницький - зростання на 23% (до 30,7 тис. доларів);

Одеса - зростання на 22% (до 46,9 тис. доларів);

Рівне - зростання на 20% (до 58,6 тис. доларів).

Ситуація у Києві та великих містах

У Києві медіанна вартість однокімнатної квартири збільшилася на 18%. Станом на лютий 2026 року ціна в Києві становить майже 79 тис. доларів. Аналогічне зростання на 18% зафіксоване в Івано-Франківську (до 47,4 тис. доларів).

В інших обласних центрах динаміка виглядає так:

Чернівці - ціни виросли на 17% (58,1 тис. доларів);

Суми - на 15% (майже 23 тис. доларів);

Хмельницький, Луцьк та Львів - на 13%. Медіанні ціни становлять 39,5 тис., 51,8 тис. та 72,4 тис. доларів відповідно;

Харків та Полтава - на 12% (24,5 тис. та 39 тис. доларів відповідно);

Житомир - на 11% (47,8 тис. доларів).

Більш помірне зростання продемонстрували Чернігів та Дніпро (+10%), Ужгород (+8%), а також Вінниця та Черкаси (+3%).

Міста, де нерухомість здешевшала

Попри загальну тенденцію, у трьох містах динаміка була інакшою. У Миколаєві ціна залишилася на рівні минулого року - близько 20 тис. доларів.

Зниження вартості відбулося лише у двох обласних центрах: