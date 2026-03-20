Плюс 27% за рік: названо місто, де ціни на квартири зростають найшвидше в Україні
Протягом останнього року вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку України продемонструвала впевнене зростання у більшості регіонів. Згідно з порівнянням даних за лютий 2026 року до лютого 2025 року, ціни піднялися на 10-20% у переважній частині обласних центрів.
Детальніше про те, як змінилися цінники на житло в різних містах розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Головне:
- Медіанні ціни на однокімнатні квартири у більшості обласних центрів зросли на 10-20% за рік.
- Лідером подорожчання став Тернопіль (+27%), де житло коштує понад 51 тисячу доларів.
- У Києві вартість зросла на 18% і сягнула позначки у майже 79 тисяч доларів.
- Зниження цін зафіксовано лише у двох містах - Запоріжжі та Херсоні.
- У Миколаєві вартість житла за рік залишилася практично незмінною.
Де зафіксовано найбільший стрибок цін
Найвищі темпи зростання медіанної вартості купівлі житла спостерігаються у Тернополі. За рік ціни там підскочили на 27%, досягнувши позначки 51,3 тис. доларів.
До переліку міст із суттєвим подорожчанням також увійшли:
- Кропивницький - зростання на 23% (до 30,7 тис. доларів);
- Одеса - зростання на 22% (до 46,9 тис. доларів);
- Рівне - зростання на 20% (до 58,6 тис. доларів).
Ситуація у Києві та великих містах
У Києві медіанна вартість однокімнатної квартири збільшилася на 18%. Станом на лютий 2026 року ціна в Києві становить майже 79 тис. доларів. Аналогічне зростання на 18% зафіксоване в Івано-Франківську (до 47,4 тис. доларів).
В інших обласних центрах динаміка виглядає так:
- Чернівці - ціни виросли на 17% (58,1 тис. доларів);
- Суми - на 15% (майже 23 тис. доларів);
- Хмельницький, Луцьк та Львів - на 13%. Медіанні ціни становлять 39,5 тис., 51,8 тис. та 72,4 тис. доларів відповідно;
- Харків та Полтава - на 12% (24,5 тис. та 39 тис. доларів відповідно);
- Житомир - на 11% (47,8 тис. доларів).
Більш помірне зростання продемонстрували Чернігів та Дніпро (+10%), Ужгород (+8%), а також Вінниця та Черкаси (+3%).
Міста, де нерухомість здешевшала
Попри загальну тенденцію, у трьох містах динаміка була інакшою. У Миколаєві ціна залишилася на рівні минулого року - близько 20 тис. доларів.
Зниження вартості відбулося лише у двох обласних центрах:
- Херсон - падіння на 2% (ціна близько 14,2 тис. доларів);
- Запоріжжя - найбільше падіння на 7% (вартість знизилася з 16 тис. до 14,9 тис. доларів).
Раніше РБК-Україна розповідало, що у прифронтових містах України будинки дешевшають і продаються за низькими цінами, тоді як у відносно безпечних регіонах, особливо на заході та в Києві, вартість житла стрімко зростає.
Також ми писали, що за останні роки однокімнатні квартири найбільше подорожчали в західних і центральних містах, тоді як у прифронтових регіонах зростання було слабким або ціни навіть знизилися в доларах. Головні причини - війна, міграція та підвищений попит на безпечніші області.