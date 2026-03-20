ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Плюс 27% за рік: названо місто, де ціни на квартири зростають найшвидше в Україні

06:40 20.03.2026 Пт
3 хв
За рік вартість квартир у більшості міст зросла на 10-20%
aimg Тетяна Веремєєва
Плюс 27% за рік: названо місто, де ціни на квартири зростають найшвидше в Україні Фото: В Україні зросли ціни на однокімнатні квартири (freepik.com)

Протягом останнього року вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку України продемонструвала впевнене зростання у більшості регіонів. Згідно з порівнянням даних за лютий 2026 року до лютого 2025 року, ціни піднялися на 10-20% у переважній частині обласних центрів.

Детальніше про те, як змінилися цінники на житло в різних містах розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Читайте також: У 2,5 раза дорожче за квартиру: скільки коштує оренда будинку в Києві і чому ціни злетіли

Головне:

  • Медіанні ціни на однокімнатні квартири у більшості обласних центрів зросли на 10-20% за рік.
  • Лідером подорожчання став Тернопіль (+27%), де житло коштує понад 51 тисячу доларів.
  • У Києві вартість зросла на 18% і сягнула позначки у майже 79 тисяч доларів.
  • Зниження цін зафіксовано лише у двох містах - Запоріжжі та Херсоні.
  • У Миколаєві вартість житла за рік залишилася практично незмінною.

Де зафіксовано найбільший стрибок цін

Найвищі темпи зростання медіанної вартості купівлі житла спостерігаються у Тернополі. За рік ціни там підскочили на 27%, досягнувши позначки 51,3 тис. доларів.

До переліку міст із суттєвим подорожчанням також увійшли:

  • Кропивницький - зростання на 23% (до 30,7 тис. доларів);
  • Одеса - зростання на 22% (до 46,9 тис. доларів);
  • Рівне - зростання на 20% (до 58,6 тис. доларів).

Ситуація у Києві та великих містах

У Києві медіанна вартість однокімнатної квартири збільшилася на 18%. Станом на лютий 2026 року ціна в Києві становить майже 79 тис. доларів. Аналогічне зростання на 18% зафіксоване в Івано-Франківську (до 47,4 тис. доларів).

В інших обласних центрах динаміка виглядає так:

  • Чернівці - ціни виросли на 17% (58,1 тис. доларів);
  • Суми - на 15% (майже 23 тис. доларів);
  • Хмельницький, Луцьк та Львів - на 13%. Медіанні ціни становлять 39,5 тис., 51,8 тис. та 72,4 тис. доларів відповідно;
  • Харків та Полтава - на 12% (24,5 тис. та 39 тис. доларів відповідно);
  • Житомир - на 11% (47,8 тис. доларів).

Більш помірне зростання продемонстрували Чернігів та Дніпро (+10%), Ужгород (+8%), а також Вінниця та Черкаси (+3%).

Міста, де нерухомість здешевшала

Попри загальну тенденцію, у трьох містах динаміка була інакшою. У Миколаєві ціна залишилася на рівні минулого року - близько 20 тис. доларів.

Зниження вартості відбулося лише у двох обласних центрах:

  • Херсон - падіння на 2% (ціна близько 14,2 тис. доларів);
  • Запоріжжя - найбільше падіння на 7% (вартість знизилася з 16 тис. до 14,9 тис. доларів).

Раніше РБК-Україна розповідало, що у прифронтових містах України будинки дешевшають і продаються за низькими цінами, тоді як у відносно безпечних регіонах, особливо на заході та в Києві, вартість житла стрімко зростає.

Також ми писали, що за останні роки однокімнатні квартири найбільше подорожчали в західних і центральних містах, тоді як у прифронтових регіонах зростання було слабким або ціни навіть знизилися в доларах. Головні причини - війна, міграція та підвищений попит на безпечніші області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло Ціни на житло Квартири
Новини
Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО