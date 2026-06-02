Головна » Життя » Суспільство

Квартири до 20 тисяч доларів: у яких областях України найбільше дешевого житла

06:40 02.06.2026 Вт
4 хв
У більшості регіонів падає попит на бюджетне житло
aimg Тетяна Веремєєва
Квартири до 20 тисяч доларів: у яких областях України найбільше дешевого житла Фото: Ціни на житло в Україні (Getty Images)
На українському ринку нерухомості досі можна знайти квартири вартістю до 20 тисяч доларів. Найбільше таких пропозицій зосереджено у регіонах, наближених до лінії фронту. Водночас попит на бюджетне житло у більшості областей за рік знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Доступний бюджет: В Україні досі реально придбати одно-, дво- чи навіть трикімнатну квартиру за ціною до 20 000 доларів.
  • Дешеві 1-кімнатні: Лідером за кількістю бюджетних однокімнатних квартир є Харківська область, далі йдуть Дніпропетровська та Київська області.
  • Дешеві 2- та 3-кімнатні: У сегменті двокімнатних та рідкісних трикімнатних квартир до 20 тисяч доларів лідирує Дніпропетровська область.
  • Аномалія Запоріжжя: Запорізька область стала єдиним регіоном, де інтерес до дешевого житла стрімко зріс абсолютно в усіх сегментах.
  • Загальний тренд: У 2026 році попит на бюджетну нерухомість у більшості областей України знижується.

Де найбільше дешевих однокімнатних квартир

Найбільшу кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир вартістю до 20 тисяч доларів зафіксували у Харківській області. Однак інтерес покупців до такого житла зменшився: у квітні 2026 року кількість відгуків була на 18% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.

Друге місце посіла Дніпропетровська область, де попит також скоротився - на 9%.

На третьому місці опинилася Київська область. Попри високі ціни на житло у столичному регіоні, на ринку все ще можна знайти бюджетні однокімнатні квартири. Водночас кількість відгуків на такі пропозиції за рік впала одразу на 46%.

До переліку областей із великою кількістю доступних однокімнатних квартир також увійшли Одеська, Запорізька, Миколаївська та Сумська області.

Примітно, що Запорізька область стала однією з небагатьох, де інтерес до бюджетного житла зріс. Кількість відгуків тут збільшилася на 42%. У Миколаївській області попит виріс на 18%, тоді як у Сумській майже не змінився (-2%).

Яка ситуація з двокімнатними квартирами

У сегменті двокімнатних квартир до 20 тисяч доларів лідером стала Дніпропетровська область.

Далі розташувалися:

  • Запорізька область;
  • Харківська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область.

Попри значну кількість пропозицій, попит на таке житло в більшості регіонів знизився. У Миколаївській області кількість відгуків скоротилася на 39%, у Харківській - на 35%, а у Дніпропетровській - на 2%.

Лише у Запорізькій області зафіксували суттєве зростання інтересу покупців - на 67% за рік.

Де можна знайти трикімнатну квартиру до 20 тисяч доларів

Трикімнатні квартири у цьому ціновому сегменті зустрічаються значно рідше. Найбільше таких пропозицій також зосереджено у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.

Водночас попит на бюджетні трикімнатні квартири у деяких регіонах навіть зріс.

Зокрема:

  • у Запорізькій області кількість відгуків збільшилася на 38%;
  • у Харківській - на 22%;
  • у Сумській - на 10%.

Натомість у Дніпропетровській області попит скоротився на 9%, а у Миколаївській - на 31%.

Чому ситуація відрізняється залежно від регіону

Аналітики зазначають, що попит на житло до 20 тисяч доларів у 2026 році залишається нерівномірним та значною мірою залежить від регіону і типу квартири.

Найпомітніше зростання інтересу до доступного житла спостерігається у Запорізькій області. Це єдиний регіон, де кількість відгуків збільшилася у всіх досліджуваних сегментах - серед одно-, дво- та трикімнатних квартир.

Водночас у більшості областей попит на бюджетну нерухомість знижується, особливо на однокімнатні та двокімнатні квартири.

Окремо аналітики звертають увагу на Київську область. Попри статус одного з найдорожчих регіонів країни, тут все ще можна знайти житло до 20 тисяч доларів. Проте йдеться переважно про однокімнатні квартири, а кількість таких пропозицій значно менша, ніж у прифронтових областях.

Раніше РБК-Україна писало, як відрізняються ціни на оренду житла в різних містах України та яку частину доходів українці витрачають на житло. Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську, тоді як найдешевша оренда залишається у прифронтових Харкові, Сумах і Чернігові.

Також ми розповідали, як змінилися ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку України. Найбільше за рік житло подорожчало в Тернополі, Одесі та Вінниці, а найдорожчими містами залишаються Львів і Київ, де середня вартість однокімнатної квартири перевищує 72 тисячі доларів.

