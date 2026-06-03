ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Почти втрое дороже, чем в Украине: сколько стоят небольшие квартиры в Польше

06:40 03.06.2026 Ср
4 мин
Цены на жилье в Украине значительно зависят от ситуации с безопасностью в стране
aimg Татьяна Веремеева
Почти втрое дороже, чем в Украине: сколько стоят небольшие квартиры в Польше Фото: Недвижимость в Варшаве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Купить квартиру площадью 30-40 квадратных метров в Украине все еще значительно дешевле, чем в Польше. Средняя стоимость такого жилья в соседней стране почти втрое выше, хотя спрос на небольшие квартиры в Украине остается большим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Читайте также: Квартиры до 20 тысяч долларов: в каких областях Украины больше всего дешевого жилья

Главное:

  • Трехкратная разница: Медианная стоимость небольшой квартиры в Украине почти втрое дешевле, чем в Польше.
  • Украинский лидер по ценам: Самые дорогие квартиры такого формата в Украине продают во Львове.
  • Цены в прифронтовых городах: Самые дешевые квартиры предлагают ближе к линии фронта.
  • Цены в Польше: Даже самые дорогие города Украины сильно уступают польским. Самыми дорогими являются Варшава, Гданьск и Краков.
  • Где спрос выше: Количество объявлений о продаже в двух странах почти одинаковое, однако общий спрос в Украине на 23% выше, чем в Польше.
  • Спрос внутри Украины: Больше всего покупатели интересуются жильем в Киеве, Одессе и Харькове.

Сколько стоят квартиры в Украине и Польше

По данным аналитиков, медианная стоимость квартиры площадью 30-40 квадратных метров в Украине в апреле 2026 года составляла 39 тысяч долларов.

Для сравнения, в Польше аналогичное жилье стоило в среднем 124 тысячи долларов.

Таким образом, польские квартиры в этом сегменте оказались примерно втрое дороже украинских.

Где в Украине самое дорогое жилье

Самые высокие цены на квартиры площадью 30-40 квадратных метров среди крупнейших украинских городов зафиксировали во Львове. В апреле медианная стоимость такого жилья там составляла 62 тысячи долларов.

На втором месте оказался Киев с показателем 57 тысяч долларов. Далее расположилась Одесса, где квартира такой площади стоит в среднем 40 тысяч долларов.

Самое доступное жилье традиционно предлагают в городах, которые расположены ближе к зоне боевых действий. Так, в Днепре квартиру площадью 30-40 квадратных метров можно было приобрести по медианной цене 28,7 тысячи долларов, а в Харькове - за 25 тысяч долларов.

Аналитики отмечают, что на стоимость жилья существенно влияет ситуация с безопасностью и близость региона к линии фронта.

Какие цены в крупнейших городах Польши

Даже самые дорогие украинские города уступают польским по уровню цен на жилье. Самой дорогой оказалась Варшава, где квартира площадью 30-40 квадратных метров стоит в среднем 172 тысячи долларов. Это более чем в три раза дороже, чем в Киеве.

Также высокие цены зафиксировали в:

  • Гданьске - 162 тысячи долларов;
  • Кракове - 162 тысячи долларов;
  • Вроцлаве - 146 тысяч долларов;
  • Познани - 132 тысячи долларов.

Где спрос на квартиры выше

Несмотря на существенную разницу в ценах, спрос на квартиры площадью 30-40 квадратных метров в Украине в целом выше. По подсчетам OLX Недвижимость, количество отзывов на такие объявления в Украине примерно на 23% превышает показатели Польши.

При этом ситуация отличается в зависимости от города.

Например, в Варшаве интерес к квартирам такого формата на 45% выше, чем в Киеве. Однако в других крупных польских городах количество откликов уступает украинским областным центрам в среднем в 1,5-2 раза.

Среди украинских городов наибольший спрос после Киева зафиксировали в Одессе и Харькове.

В то же время Львов, где жилье является самым дорогим в Украине, уступает этим городам по количеству заинтересованных покупателей.

Что с предложением на рынке

Количество объявлений о продаже квартир площадью 30-40 квадратных метров в двух странах оказалось почти одинаковым. По данным исследования, в апреле 2026 года в Украине таких предложений было лишь на 2% больше, чем в Польше.

Эксперты отмечают, что украинский рынок недвижимости продолжает находиться под значительным влиянием войны. Именно поэтому жилье в регионах, расположенных ближе к фронту, остается существенно дешевле, чем в более безопасных областях страны.

Ранее РБК-Украина рассказывало о росте цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины. За год жилье подорожало в большинстве областных центров на 10-20%, а больше всего - в Тернополе. В то же время в Запорожье и Херсоне квартиры подешевели.

Также мы писали, в каких регионах Украины придется больше всего заплатить за однокомнатную квартиру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Цены на жилье Квартиры
Новости
Командующий Нацгвардии назвал реальные сроки демобилизации
Командующий Нацгвардии назвал реальные сроки демобилизации
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны