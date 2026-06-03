Почти втрое дороже, чем в Украине: сколько стоят небольшие квартиры в Польше

Купить квартиру площадью 30-40 квадратных метров в Украине все еще значительно дешевле, чем в Польше. Средняя стоимость такого жилья в соседней стране почти втрое выше, хотя спрос на небольшие квартиры в Украине остается большим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное: Трехкратная разница: Медианная стоимость небольшой квартиры в Украине почти втрое дешевле, чем в Польше.

Медианная стоимость небольшой квартиры в Украине почти втрое дешевле, чем в Польше. Украинский лидер по ценам: Самые дорогие квартиры такого формата в Украине продают во Львове.

Самые дорогие квартиры такого формата в Украине продают во Львове. Цены в прифронтовых городах: Самые дешевые квартиры предлагают ближе к линии фронта.

Самые дешевые квартиры предлагают ближе к линии фронта. Цены в Польше: Даже самые дорогие города Украины сильно уступают польским. Самыми дорогими являются Варшава, Гданьск и Краков.

Даже самые дорогие города Украины сильно уступают польским. Самыми дорогими являются Варшава, Гданьск и Краков. Где спрос выше: Количество объявлений о продаже в двух странах почти одинаковое, однако общий спрос в Украине на 23% выше, чем в Польше.

Количество объявлений о продаже в двух странах почти одинаковое, однако общий спрос в Украине на 23% выше, чем в Польше. Спрос внутри Украины: Больше всего покупатели интересуются жильем в Киеве, Одессе и Харькове.

Сколько стоят квартиры в Украине и Польше

По данным аналитиков, медианная стоимость квартиры площадью 30-40 квадратных метров в Украине в апреле 2026 года составляла 39 тысяч долларов.

Для сравнения, в Польше аналогичное жилье стоило в среднем 124 тысячи долларов.

Таким образом, польские квартиры в этом сегменте оказались примерно втрое дороже украинских.

Где в Украине самое дорогое жилье

Самые высокие цены на квартиры площадью 30-40 квадратных метров среди крупнейших украинских городов зафиксировали во Львове. В апреле медианная стоимость такого жилья там составляла 62 тысячи долларов.

На втором месте оказался Киев с показателем 57 тысяч долларов. Далее расположилась Одесса, где квартира такой площади стоит в среднем 40 тысяч долларов.

Самое доступное жилье традиционно предлагают в городах, которые расположены ближе к зоне боевых действий. Так, в Днепре квартиру площадью 30-40 квадратных метров можно было приобрести по медианной цене 28,7 тысячи долларов, а в Харькове - за 25 тысяч долларов.

Аналитики отмечают, что на стоимость жилья существенно влияет ситуация с безопасностью и близость региона к линии фронта.

Какие цены в крупнейших городах Польши

Даже самые дорогие украинские города уступают польским по уровню цен на жилье. Самой дорогой оказалась Варшава, где квартира площадью 30-40 квадратных метров стоит в среднем 172 тысячи долларов. Это более чем в три раза дороже, чем в Киеве.

Также высокие цены зафиксировали в:

Гданьске - 162 тысячи долларов;

Кракове - 162 тысячи долларов;

Вроцлаве - 146 тысяч долларов;

Познани - 132 тысячи долларов.

Где спрос на квартиры выше

Несмотря на существенную разницу в ценах, спрос на квартиры площадью 30-40 квадратных метров в Украине в целом выше. По подсчетам OLX Недвижимость, количество отзывов на такие объявления в Украине примерно на 23% превышает показатели Польши.

При этом ситуация отличается в зависимости от города.

Например, в Варшаве интерес к квартирам такого формата на 45% выше, чем в Киеве. Однако в других крупных польских городах количество откликов уступает украинским областным центрам в среднем в 1,5-2 раза.

Среди украинских городов наибольший спрос после Киева зафиксировали в Одессе и Харькове.

В то же время Львов, где жилье является самым дорогим в Украине, уступает этим городам по количеству заинтересованных покупателей.

Что с предложением на рынке

Количество объявлений о продаже квартир площадью 30-40 квадратных метров в двух странах оказалось почти одинаковым. По данным исследования, в апреле 2026 года в Украине таких предложений было лишь на 2% больше, чем в Польше.

Эксперты отмечают, что украинский рынок недвижимости продолжает находиться под значительным влиянием войны. Именно поэтому жилье в регионах, расположенных ближе к фронту, остается существенно дешевле, чем в более безопасных областях страны.