ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Понад 70 тисяч доларів: у яких регіонах України найдорожчі однокімнатні квартири

06:40 26.05.2026 Вт
3 хв
У більшості областей з початку року подорожчало житло
aimg Тетяна Веремєєва
Понад 70 тисяч доларів: у яких регіонах України найдорожчі однокімнатні квартири Фото: Купівля квартири (freepik.com)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

В Україні продовжують дорожчати однокімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше зростання цін від початку 2026 року зафіксували у Тернопільській області, де житло подорожчало одразу на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Читайте також: Десятиліття без витрат: скільки років треба збирати на квартиру в різних містах України

Головне:

  • Область-лідер: Найшвидші темпи подорожчання зафіксували у Тернопільській області.
  • Причини зростання на заході: У західних областях України ціни штовхає вгору високий попит на житло у відносно безпечних регіонах.
  • Чому ростуть ціни на сході: У Харківській та Сумській областях житло дорожчає через активний приплив внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
  • Помірне зростання: У Київській та Львівській областях ціни піднялися всього на 3%.
  • Де житло подешевшало: Попри загальну тенденцію, ціни впали у Рівненській, Чернігівській, Херсонській та Черкаській областях.
  • Найдешевші квартири: Найнижчі ціни на "однокімнатки" залишаються у прифронтових областях - Херсонській та Запорізькій.

Де квартири подорожчали найбільше

У період із січня по квітень 2026 року найшвидше ціни зростали у Тернопільській області - на 10% у доларах. Середня вартість однокімнатної квартири там сягнула 51,5 тисячі доларів.

Також помітне зростання зафіксували:

  • у Закарпатській області - на 7%, до 71,3 тисячі доларів;
  • у Харківській області - на 6%, до 25,1 тисячі доларів;
  • у Сумській області - на 6%, до 20,8 тисячі доларів;
  • у Вінницькій області - на 5%, до 52,1 тисячі доларів;
  • у Хмельницькій області - на 5%, до 40,1 тисячі доларів.

Понад 70 тисяч доларів: у яких регіонах України найдорожчі однокімнатні квартири
У яких регіонах найшвидше дорожчають квартири? (інфографіка: OLX Нерухомість)

Чому дорожчає житло

В OLX пояснюють, що у західних областях зростання цін може бути пов’язане з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.

Водночас у Харківській та Сумській областях квартири дорожчають через попит з боку внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають із зон активних бойових дій.

Де житло теж подорожчало, але повільніше

У низці регіонів ціни зростали помірніше - у межах 1-4%.

На 4% подорожчали однокімнатні квартири:

  • у Дніпропетровській області - до 25,7 тисячі доларів;
  • в Івано-Франківській області - до 49,4 тисячі доларів.

На 3% зросли ціни:

  • у Львівській області - до 66,6 тисячі доларів;
  • у Київській області - до 49,7 тисячі доларів;
  • у Миколаївській області - до 19,2 тисячі доларів;
  • у Полтавській області - до 36,9 тисячі доларів.

Ще у кількох областях подорожчання було незначним:

  • Одеська область - плюс 2%, до 46,2 тисячі доларів;
  • Запорізька - плюс 2%, до 15,1 тисячі доларів;
  • Житомирська - плюс 2%, до 45,2 тисячі доларів;
  • Кіровоградська - плюс 2%, до 25,8 тисячі доларів.

У Чернівецькій та Волинській областях ціни зросли лише на 1% - до 57,4 тисячі та 49,8 тисячі доларів відповідно.

Де квартири подешевшали

Попри загальну тенденцію до зростання, у кількох регіонах медіанні ціни все ж знизилися.

Зокрема:

  • у Черкаській області - на 1%, до 41,9 тисячі доларів;
  • у Чернігівській області - на 2%, до 32,1 тисячі доларів;
  • у Херсонській області - на 2%, до 14,5 тисячі доларів;
  • у Рівненській області - на 4%, до 55 тисяч доларів.

Які регіони залишаються найдорожчими

Найдорожчими регіонами для купівлі однокімнатного житла залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька області.

Зокрема:

  • у Закарпатській області медіанна ціна вже перевищила 71 тисячу доларів;
  • у Львівській - 66,6 тисячі доларів;
  • у Чернівецькій - 57,4 тисячі доларів.

Водночас найдешевше житло залишається у прифронтових регіонах - Херсонській, Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що навесні 2026 року в Україні різко зріс попит на оренду квартир, особливо у прифронтових містах. Найвищу активність орендарів зафіксували у Запоріжжі, Харкові та Сумах, тоді як у Києві та Одесі інтерес до оренди знизився.

Нагадаємо, у травні 2026 року найдорожча оренда однокімнатних квартир в Україні була зафіксована в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську. Водночас у прифронтових містах, зокрема Харкові та Сумах, житло залишалося найдешевшим. За даними аналітиків, у деяких західних містах оренда "з’їдає" понад 70-80% середньої зарплати мешканців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло Купівля житла Квартири
Новини
Перемир'я закінчено? США завдали ударів по катерах і ЗРК на півдні Ірану
Перемир'я закінчено? США завдали ударів по катерах і ЗРК на півдні Ірану
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою