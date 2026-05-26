Понад 70 тисяч доларів: у яких регіонах України найдорожчі однокімнатні квартири

В Україні продовжують дорожчати однокімнатні квартири на вторинному ринку. Найбільше зростання цін від початку 2026 року зафіксували у Тернопільській області, де житло подорожчало одразу на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне: Область-лідер: Найшвидші темпи подорожчання зафіксували у Тернопільській області.

Найшвидші темпи подорожчання зафіксували у Тернопільській області. Причини зростання на заході: У західних областях України ціни штовхає вгору високий попит на житло у відносно безпечних регіонах.

У західних областях України ціни штовхає вгору високий попит на житло у відносно безпечних регіонах. Чому ростуть ціни на сході: У Харківській та Сумській областях житло дорожчає через активний приплив внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У Харківській та Сумській областях житло дорожчає через активний приплив внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Помірне зростання: У Київській та Львівській областях ціни піднялися всього на 3%.

У Київській та Львівській областях ціни піднялися всього на 3%. Де житло подешевшало: Попри загальну тенденцію, ціни впали у Рівненській, Чернігівській, Херсонській та Черкаській областях.

Попри загальну тенденцію, ціни впали у Рівненській, Чернігівській, Херсонській та Черкаській областях. Найдешевші квартири: Найнижчі ціни на "однокімнатки" залишаються у прифронтових областях - Херсонській та Запорізькій.

Де квартири подорожчали найбільше

У період із січня по квітень 2026 року найшвидше ціни зростали у Тернопільській області - на 10% у доларах. Середня вартість однокімнатної квартири там сягнула 51,5 тисячі доларів.

Також помітне зростання зафіксували:

у Закарпатській області - на 7%, до 71,3 тисячі доларів;

- на 7%, до 71,3 тисячі доларів; у Харківській області - на 6%, до 25,1 тисячі доларів;

- на 6%, до 25,1 тисячі доларів; у Сумській області - на 6%, до 20,8 тисячі доларів;

- на 6%, до 20,8 тисячі доларів; у Вінницькій області - на 5%, до 52,1 тисячі доларів;

- на 5%, до 52,1 тисячі доларів; у Хмельницькій області - на 5%, до 40,1 тисячі доларів.



У яких регіонах найшвидше дорожчають квартири? (інфографіка: OLX Нерухомість)

Чому дорожчає житло

В OLX пояснюють, що у західних областях зростання цін може бути пов’язане з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.

Водночас у Харківській та Сумській областях квартири дорожчають через попит з боку внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають із зон активних бойових дій.

Де житло теж подорожчало, але повільніше

У низці регіонів ціни зростали помірніше - у межах 1-4%.

На 4% подорожчали однокімнатні квартири:

у Дніпропетровській області - до 25,7 тисячі доларів;

- до 25,7 тисячі доларів; в Івано-Франківській області - до 49,4 тисячі доларів.

На 3% зросли ціни:

у Львівській області - до 66,6 тисячі доларів;

- до 66,6 тисячі доларів; у Київській області - до 49,7 тисячі доларів;

- до 49,7 тисячі доларів; у Миколаївській області - до 19,2 тисячі доларів;

- до 19,2 тисячі доларів; у Полтавській області - до 36,9 тисячі доларів.

Ще у кількох областях подорожчання було незначним:

Одеська область - плюс 2% , до 46,2 тисячі доларів;

- плюс , до 46,2 тисячі доларів; Запорізька - плюс 2%, до 15,1 тисячі доларів;

- плюс до 15,1 тисячі доларів; Житомирська - плюс 2% , до 45,2 тисячі доларів;

- плюс , до 45,2 тисячі доларів; Кіровоградська - плюс 2%, до 25,8 тисячі доларів.

У Чернівецькій та Волинській областях ціни зросли лише на 1% - до 57,4 тисячі та 49,8 тисячі доларів відповідно.

Де квартири подешевшали

Попри загальну тенденцію до зростання, у кількох регіонах медіанні ціни все ж знизилися.

Зокрема:

у Черкаській області - на 1%, до 41,9 тисячі доларів;

- на 1%, до 41,9 тисячі доларів; у Чернігівській області - на 2%, до 32,1 тисячі доларів;

- на 2%, до 32,1 тисячі доларів; у Херсонській області - на 2%, до 14,5 тисячі доларів;

- на 2%, до 14,5 тисячі доларів; у Рівненській області - на 4%, до 55 тисяч доларів.

Які регіони залишаються найдорожчими

Найдорожчими регіонами для купівлі однокімнатного житла залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька області.

Зокрема:

у Закарпатській області медіанна ціна вже перевищила 71 тисячу доларів;

медіанна ціна вже перевищила 71 тисячу доларів; у Львівській - 66,6 тисячі доларів;

- 66,6 тисячі доларів; у Чернівецькій - 57,4 тисячі доларів.

Водночас найдешевше житло залишається у прифронтових регіонах - Херсонській, Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.