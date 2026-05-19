Майже всі мешканці Гази мріють назавжди покинути цей регіон, - соцопитування

Більшість мешканців Сектору Гази хочуть виїхати з регіону. Майже 80% населення активно шукають інформацію про способи еміграції до інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post та дані опитування відомства COGAT.

Згідно із дослідженням, мешканці відчувають глибоке розчарування через дії ХАМАС. Бойовики категорично відмовляються скласти зброю. Це залишається головною перешкодою для відновлення регіону.

Відбудова анклаву зараз здається неможливою, вважають опитані COGAT. Посадовці Ізраїля вважають ці настрої логічними. Значна частина населення зосереджена лише на одному: вони мріють назавжди покинути територію. Головна надія людей - пункти пропуску Рафах та Керем-Шалом, йдеться у матеріалі.

Що конкретно показало опитування про настрої в анклаві

Цифри демонструють таку ситуацію:

80% респондентів шукають механізми переїзду до третіх країн.

17,5% потребують інформації про їжу та гуманітарні вантажі.

Тільки 2,5% цікавляться медичною допомогою.

Представники служби безпеки Ізраїлю мають сумніви. Вони припускають, що охочих виїхати ще більше, але деякі люди просто бояться говорити правду. Інші могли не зовсім зрозуміти запитання. Проте загальна тенденція до масового виходу очевидна.

Статистика виїзду та масштаби допомоги

З моменту різанини 7 жовтня Сектор покинули понад 44 000 осіб. Серед них - важкі пацієнти та власники іноземних віз. У лютому пункт Рафах відкрили знову. Після цього анклав покинули ще 2500 мешканців. Це стало можливим завдяки угоді про перемир'я.

Ізраїль продовжує забезпечувати роботу гуманітарних коридорів. COGAT контролює в'їзд тисяч вантажівок. Лише за період з 10 по 14 травня в Газу заїхали 30 000 машин, які привезли критично важливі товари.

Медична допомога також надходить постійно. За тиждень організації доставили 440 тонн обладнання. ВООЗ відправила 10 великих фур із ліками, а Ізраїль окремо допоміг евакуювати 130 мешканців до Йорданії.