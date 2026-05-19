Главная » Новости » В мире

Почти все жители Газы мечтают навсегда покинуть этот регион, - соцопрос

01:13 19.05.2026 Вт
2 мин
Оказалось, что 80% населения Газы ищут путь к выезду за пределы региона и не хотят потом возвращаться
aimg Филипп Бойко
Почти все жители Газы мечтают навсегда покинуть этот регион, - соцопрос Фото: последствия удара по Газе (Getty Images)
Большинство жителей Сектора Газа хотят уехать из региона. Почти 80% населения активно ищут информацию о способах эмиграции в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post и данные опроса ведомства COGAT.

Согласно исследованию, жители испытывают глубокое разочарование из-за действий ХАМАС. Боевики категорически отказываются сложить оружие. Это остается главным препятствием для восстановления региона.

Восстановление анклава сейчас кажется невозможным, считают опрошенные COGAT. Чиновники Израиля считают эти настроения логичными. Значительная часть населения сосредоточена только на одном: они мечтают навсегда покинуть территорию. Главная надежда людей - пункты пропуска Рафах и Керем-Шалом, говорится в материале.

Что конкретно показал опрос о настроениях в анклаве

Цифры демонстрируют такую ситуацию:

  • 80% респондентов ищут механизмы переезда в третьи страны.
  • 17,5% нуждаются в информации о еде и гуманитарных грузах.
  • Только 2,5% интересуются медицинской помощью.

Представители службы безопасности Израиля имеют сомнения. Они предполагают, что желающих уехать еще больше, но некоторые люди просто боятся говорить правду. Другие могли не совсем понять вопрос. Однако общая тенденция к массовому выходу очевидна.

Статистика выезда и масштабы помощи

С момента резни 7 октября Сектор покинули более 44 000 человек. Среди них - тяжелые пациенты и владельцы иностранных виз. В феврале пункт Рафах открыли снова. После этого анклав покинули еще 2500 жителей. Это стало возможным благодаря соглашению о перемирии.

Израиль продолжает обеспечивать работу гуманитарных коридоров. COGAT контролирует въезд тысяч грузовиков. Только за период с 10 по 14 мая в Газу заехали 30 000 машин, которые привезли критически важные товары.

Медицинская помощь также поступает постоянно. За неделю организации доставили 440 тонн оборудования. ВОЗ отправила 10 больших фур с лекарствами, а Израиль отдельно помог эвакуировать 130 жителей в Иорданию.

Что еще известно о противостоянии Израиля и ХАМАС

Сейчас Совет мира при президенте Трампе готовит план из 15 пунктов, который будет способствовать разоружению ХАМАС. Именно разоружение боевиков организации в Вашингтоне считают необходимым условием для восстановления и реконструкции сектора Газа.

Также стало известно, что для восстановления сектора Газа понадобится не менее 71,4 миллиарда долларов. Таковы данные ЕС, ООН и Всемирного банка. Причем, процесс восстановления займет не менее 10 лет.

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
