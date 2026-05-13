Нетаньягу таємно відвідував ОАЕ після початку війни з Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу здійснив таємний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів під час війни з Іраном. Під час поїздки він провів зустріч із президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Результати зустрічі

За даними адміністрації прем'єр-міністра, цей візит став важливим кроком у міждержавних відносинах.

"Цей візит призвів до історичного прориву у відносинах між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами", - заявив Нетаньягу.

Військова співпраця між країнами

Як пише видання, раніше представники США підтвердили, що Ізраїль розмістив на території ОАЕ батарею протиракетної оборони "Залізний купол" разом із персоналом для її обслуговування.

Крім того, за даними The Wall Street Journal, керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Девід Барнеа щонайменше двічі відвідував Емірати для координації дій у межах конфлікту з Іраном.

Також повідомляється, що країни спільно спланували атаку на великий іранський нафтохімічний об'єкт.