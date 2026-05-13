ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нетаньягу таємно відвідував ОАЕ після початку війни з Іраном

22:26 13.05.2026 Ср
2 хв
Нетаньягу провів таємні зустрічі в ОАЕ
aimg Сергій Козачук
Нетаньягу таємно відвідував ОАЕ після початку війни з Іраном Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу здійснив таємний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів під час війни з Іраном. Під час поїздки він провів зустріч із президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: Ізраїль планує повністю відмовитися від американської фінансової підтримки

Результати зустрічі

За даними адміністрації прем'єр-міністра, цей візит став важливим кроком у міждержавних відносинах.

"Цей візит призвів до історичного прориву у відносинах між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами", - заявив Нетаньягу.

Військова співпраця між країнами

Як пише видання, раніше представники США підтвердили, що Ізраїль розмістив на території ОАЕ батарею протиракетної оборони "Залізний купол" разом із персоналом для її обслуговування.

Крім того, за даними The Wall Street Journal, керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Девід Барнеа щонайменше двічі відвідував Емірати для координації дій у межах конфлікту з Іраном.

Також повідомляється, що країни спільно спланували атаку на великий іранський нафтохімічний об'єкт.

Війна Ізраїлю і США проти Ірану

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу неодноразово наголошував, що військова кампанія проти Ірану наразі не завершена і попереду залишається ще багато роботи.

Паралельно з цим в Ізраїлі зростає занепокоєння щодо майбутньої політики США, зокрема через побоювання, що президент Дональд Трамп може укласти з Тегераном "невдалу угоду", яка не вирішить ключових проблем безпеки, що стали причиною конфлікту.

Крім того, на тлі цих викликів ізраїльський уряд планує поступово трансформувати відносини з Вашингтоном та протягом десяти років повністю відмовитися від щорічної американської військової допомоги у розмірі 3,8 млрд доларів, водночас продовжуючи боротьбу проти ядерного збагачення в Ірані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нетаньяху Ізраїль Об'єднані Арабські Емірати
Новини
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес