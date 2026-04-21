Скільки коштує відновлення Гази? ООН та ЄС назвали приголомшливу суму

Для відновлення сектору Газа протягом наступного десятиліття знадобиться колосальна сума у 71,4 мільярда доларів . Такі дані оприлюднили у новому спільному звіті Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй та Світовий банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Bloomberg .

Автори звіту наголошують, що понад третину від загальної суми необхідно залучити у найкоротші терміни. Мова йде про найближчі 18 місяців.

Першочергові потреби відбудови:

26,3 мільярда доларів - запит на перші 1,5 року;

відновлення базових послуг (вода, світло, каналізація);

ремонт критично важливої цивільної інфраструктури.

Експерти застерігають - масштабна відбудова неможлива без стабільного припинення вогню. Потрібен повний доступ для гуманітарних місій та свобода пересування. Окремий виклик - очищення території від завалів та нерозірваних боєприпасів.

Життя на межі: голод та зруйновані лікарні

Згідно зі звітом, понад 1,9 мільйона людей стали біженцями у власному домі. Це 80% від усього населення Гази до початку війни.

Реальний стан справ у цифрах:

60% мешканців повністю втратили свої домівки;

77% населення перебуває під загрозою гострого голоду;

94% лікарень зруйновано або серйозно пошкоджено;

50% основних медикаментів повністю закінчилися.

Люди живуть у саморобних наметах, а брак їжі стає хронічним. При цьому смертність продовжує зростати.

За даними підконтрольних ХАМАС органів охорони здоров'я, з початку перемир'я від ударів загинуло ще 777 палестинців. Загальна кількість жертв перевищила 72 000 осіб.

Позиція Ізраїлю та звинувачення у контрабанді

В Єрусалимі мають свій погляд на ситуацію. Ізраїльські чиновники відкидають заяви про повний гуманітарний колапс, пише Bloomberg. Вони стверджують, що медична система продовжує працювати завдяки польовим шпиталям ООН.

За даними ізраїльської сторони, щодня до Гази заїжджає близько 600 вантажівок із допомогою.

Проте є суттєва проблема: Ізраїль наполягає, що ХАМАС наживається на допомозі. Бойовики впроваджують податки на вантажі та контролюють чорний ринок. Також угруповання звинувачують у дезінформації, щоб затягнути процес роззброєння.