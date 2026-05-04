ХАМАС відмовився роззброюватися у Секторі Гази

Переговори між ХАМАС та Радою миру щодо припинення вогню у Секторі Гази опинилися на межі повного зриву. Сторони не змогли дійти згоди щодо ключового питання - роззброєння бойовиків та переходу до другої фази угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику від The Jerusalem Post .

Генеральний директор Ради миру провів зустріч із делегацією ХАМАС, проте палестинська сторона відкинула умови роззброєння. Терористи хочуть дочекатись, поки закінчиться перший етап мирного плану.

Головні вимоги ХАМАС:

Повне виконання першої фази угоди.

Виведення всіх ізраїльських військ із території Гази.

Гарантії створення незалежної палестинської держави.

Ізраїль уже озвучив свою відповідь директору Ради миру, що відступати не буде. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) планує залишатися на стратегічних позиціях.

Війська не вийдуть за межі так званої "жовтої лінії". Це спеціальна межа, де зосереджені значні сили Ізраїлю. Жителям Смуги суворо заборонено наближатися до цієї зони.

Єрусалим очікує від ХАМАС реальних кроків. Насамперед йдеться про ліквідацію збройних формувань та призначення нового технократичного уряду.

Загроза відновлення війни

Ізраїльські спецслужби бачать у діях ХАМАС гру на час, пише видання. Бойовики намагаються ухилитися від зобов'язань.

"Ми розуміємо, що ХАМАС робить усе можливе, щоб ухилитися. Якщо він не роззброїться, Армія оборони Ізраїлю найближчим часом повернеться до бойових дій у Газі, щоб завершити місію", - заявило джерело журналістів у службі безпеки.