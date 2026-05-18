Трамп відклав заплановані на завтра удари по Ірану і назвав причину

Президент США Дональд Трамп заявив, що відклав запланований на завтра удар по Ірану на прохання Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в його соцмережі Truth Social.

За його словами, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман і президент ОАЕ Мохаммед бін Зайєд вважають, що сторони можуть укласти угоду, прийнятну для США та країн Близького Сходу.

Американський лідер зазначив, що з цієї причини вони попросили США відкласти військову операцію. Трамп додав, що ця угода, можливо, передбачатиме відмову Ірану від ядерної зброї.

Водночас американський президент зауважив, що дав вказівку тримати війська США в готовності до "повномасштабного наступу" на Іран, якщо прийнятної угоди не буде досягнуто.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, переговори між США та Іраном за посередництва третіх сторін тривають уже понад місяць, однак сторонам досі не вдалося досягти домовленостей ані щодо припинення війни, ані щодо нової ядерної угоди.

Як повідомляє CNN, в Ізраїлі занепокоєні можливістю того, що президент США може укласти з Тегераном компромісну угоду без вирішення ключових безпекових питань, які й стали причиною конфлікту.