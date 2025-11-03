Почти треть боев и 50% применения врагом КАБов приходится на Покровск, - Зеленский

За последние дни враг не имел успеха на Покровском направлении, однако на этом участке фронта происходит почти треть боев и 50% применения врагом КАБов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Покровск - враг успеха не имел за последние дни, 26-30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБов идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в Покровске сейчас от 260 до 300 российских военных, в городе работает 425-й отдельный штурмовой полк.

Президент поблагодарил 35-ю, 38-ю бригады, которые на этом направлении также выполняют задачи, а также 68-ю отдельную егерскую бригаду, 32-ю и 155-ю бригады, которые также выполняют задачи на этом направлении.

По словам Зеленского, на Ставке обсудили ситуацию по Купянску, где по его словам, остается около 60 оккупантов.

Президент отметил, что даты зачистки Купянска определены, но их обнародовать не будут.

На Лиманском направлении, по словам Зеленского, без изменений, ситуация стабилизируется.

На Краматорском направлении тоже изменений нет. В Константиновке продолжаются бои, но ситуация также пока без изменений. А в Доброполье продолжается операция ВСУ.

"Главком сказал, что 2-3 км они еще зачистили, но Россия понимает, что она проиграла там инициативу полностью, и понимаем, что она готовит реванш. Это понятно, что они накапливают войска по перехватам, по всем признакам понимаем", - добавил Зеленский.

На Новопавловском направлении, по его словам, изменений нет, ВСУ ведут бои против оккупантов в 6 населенных пунктах.