ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо війни в Україні

США, Четвер 01 січня 2026 14:44
UA EN RU
Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо війни в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Майже половина американців не підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування The Economist/YouGov, які наводить The Hill.

На запитання про підтримку "способу, яким Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною", 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють".

30% респондентів того ж опитування заявили, що "дещо схвалюють" або "рішуче схвалюють" дії Трампа, а 20% не були впевнені у своїй відповіді.

Видання зазначає, що у перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху.

Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися в неділю в Мар-а-Лаго, і після зустрічі обидва лідери заявили на спільній пресконференції, що було досягнуто прогресу щодо 20-пунктного мирного плану, яку підтримує Зеленський.

В опитуванні The Economist/YouGov 27% респондентів заявили, що, на їхню думку, на цей момент Росія має перевагу у війні, 6% вважали, що перевага на боці України, а 44% не могли визначити, хто мав перевагу.

24% респондентів не були впевнені, яка сторона має перевагу.

Опитування The Economist/YouGov проводилося з 26 по 29 грудня, в ньому взяли участь 1550 респондентів. Похибка становить 3,6 процентного пункту.

Зусилля Трампа та мирний план

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році прагнутиме до встановлення миру у всьому світі.

28 грудня Трамп та президент України Володимир Зеленський провели переговори у Флориді, під час яких обговорили деталі мирного плану щодо завершення війни.

Після зустрічі обидва лідери зробили заяви про її результати. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, зазначивши, що остаточних рішень поки не ухвалено, однак сторони наблизилися до домовленостей.

Він також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США та контактуватиме з російською стороною.

Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки з боку США - на 100%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем