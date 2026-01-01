Почти половина американцев не поддерживают усилия Трампа по войне в Украине

Почти половина американцев не поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос The Economist/YouGov, которые приводит The Hill .

На вопрос о поддержке "способа, которым Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной", 49% респондентов ответили, что "несколько не одобряют" или "категорически не одобряют".

30% респондентов того же опроса заявили, что "несколько одобряют" или "решительно одобряют" действия Трампа, а 20% не были уверены в своем ответе.

Издание отмечает, что в первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в воскресенье в Мар-а-Лаго, и после встречи оба лидера заявили на совместной пресс-конференции, что был достигнут прогресс по 20-пунктному мирному плану, который поддерживает Зеленский.

В опросе The Economist/YouGov 27% респондентов заявили, что, по их мнению, на данный момент Россия имеет преимущество в войне, 6% считали, что преимущество на стороне Украины, а 44% не могли определить, кто имел преимущество.

24% респондентов не были уверены, какая сторона имеет преимущество.

Опрос The Economist/YouGov проводился с 26 по 29 декабря, в нем приняли участие 1550 респондентов. Погрешность составляет 3,6 процентного пункта.