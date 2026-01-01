Почти половина американцев не поддерживают усилия Трампа по войне в Украине
Почти половина американцев не поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос The Economist/YouGov, которые приводит The Hill.
На вопрос о поддержке "способа, которым Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной", 49% респондентов ответили, что "несколько не одобряют" или "категорически не одобряют".
30% респондентов того же опроса заявили, что "несколько одобряют" или "решительно одобряют" действия Трампа, а 20% не были уверены в своем ответе.
Издание отмечает, что в первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха.
Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в воскресенье в Мар-а-Лаго, и после встречи оба лидера заявили на совместной пресс-конференции, что был достигнут прогресс по 20-пунктному мирному плану, который поддерживает Зеленский.
В опросе The Economist/YouGov 27% респондентов заявили, что, по их мнению, на данный момент Россия имеет преимущество в войне, 6% считали, что преимущество на стороне Украины, а 44% не могли определить, кто имел преимущество.
24% респондентов не были уверены, какая сторона имеет преимущество.
Опрос The Economist/YouGov проводился с 26 по 29 декабря, в нем приняли участие 1550 респондентов. Погрешность составляет 3,6 процентного пункта.
Усилия Трампа и мирный план
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к установлению мира во всем мире.
28 декабря Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, во время которых обсудили детали мирного плана по завершению войны.
После встречи оба лидера сделали заявления о ее результатах. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, отметив, что окончательных решений пока не принято, однако стороны приблизились к договоренностям.
Он также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и контактировать с российской стороной.
Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США - на 100%.