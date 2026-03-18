У Карпатах помітили "дику козу": рідкісні кадри з фотопастки (відео)

У карпатських лісах зафіксували "дику козу": кадри з фотопастки показують приховане життя козулі. Це надзвичайно обережні та полохливі тварини, які уникають контакту з людьми.

Головне:

Унікальні кадри: Фотопастка в Ужанському національному парку зафіксувала сарну європейську ("дику козу" чи козулю) серед засніжених Карпат.

Фотопастка в Ужанському національному парку зафіксувала сарну європейську ("дику козу" чи козулю) серед засніжених Карпат. Особливості тварини: Сарна належить до родини оленевих, має характерний "чорний носик" та великі вуха. Самці мають "оксамитові роги", які тверднуть до шлюбного сезону.

Сарна належить до родини оленевих, має характерний "чорний носик" та великі вуха. Самці мають "оксамитові роги", які тверднуть до шлюбного сезону. Сезон тиші: З 1 квітня до 15 червня в Україні заборонено створювати шум у лісах (стрільба, вибухи, феєрверки, моторні човни), оскільки це період розмноження тварин.

З 1 квітня до 15 червня в Україні заборонено створювати шум у лісах (стрільба, вибухи, феєрверки, моторні човни), оскільки це період розмноження тварин. Заборони для туристів: Не можна займатися джипінгом, їздити на квадроциклах, розводити багаття поза спецмісцями та зривати первоцвіти.

Не можна займатися джипінгом, їздити на квадроциклах, розводити багаття поза спецмісцями та зривати первоцвіти. Правила безпеки: Необхідно тримати собак на повідку та не чіпати дитинчат тварин, навіть якщо вони здаються залишеними - батьки зазвичай перебувають поруч.

У карпатських лісах навіть на початку весни можна побачити справжню зиму. Саме в такому засніженому ландшафті фотопастка зафіксувала сарну європейську (Capreolus capreolus) - обережну тварину, яка ненадовго зупинилася серед гірських краєвидів.

Відео вдалося отримати на території Ужанського національного природного парку на Закарпатті. Камери встановлені за підтримки WWF-Україна в межах міжнародного проєкту LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores), який спрямований на науковий моніторинг дикої природи.

Фото: козуля в Карпатах (WWF-Україна, Ужанський нацпарк)

Як виглядає сарна європейська (козуля)

Хоча сарна належить до родини оленевих, її легко впізнати за характерною формою голови, великими виразними вухами та темним "чорним носиком".

Через невеликі розміри її інколи називають "дикою козою".

Самиці за сприятливих умов відрощують роги завдовжки 20-25 см з двома-трьома, а в рідкісних випадках - навіть чотирма відростками. Коли роги самця починають відростати, вони вкриті тонким шаром пухнастої шкіри, подібної до оксамиту ("оксамитові роги"), яка пізніше відпадає, коли припиняється кровопостачання волосяного покриву.

Самці можуть прискорювати цей процес, терти рогами об дерева, щоб вони стали твердими та міцними для дуелей під час шлюбного сезону.

Вони рухаються плавно й легко, без зусиль перестрибують через кущі та повалені дерева, добре плавають і впевнено долають круті гірські схили. Саме тому зустріти сарну в дикій природі вважається справжньою удачею.

Фотопастки дають змогу спостерігати за такими тваринами у природному середовищі без стресу для них і втручання людини.

Чому важливо не турбувати тварин навесні?

З настанням весни для дикої природи починається особливо важливий період. З 1 квітня до 15 червня в Україні триває так званий "сезон тиші" - час, коли більшість тварин розмножуються, народжують і вигодовують потомство.

У цей період природоохоронці WWF-Україна закликають дотримуватися простих правил під час відпочинку на природі: