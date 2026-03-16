У Карпатах помітили рідкісного кота-хижака: унікальні кадри з фотопасток

19:00 16.03.2026 Пн
Чим лісовий кіт відрізняється від домашнього?
aimg Турлік'ян Тетяна
У Карпатах помітили рідкісного кота-хижака: унікальні кадри з фотопасток Фото: у лісах Карпат зафіксували кота-хижака (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)

У лісах Карпат фотопастки зафіксували одного з найпотаємніших мешканців українських лісів - кота лісового. Ця рідкісна тварина занесена до Червоної книги, а зустріти її в дикій природі вважається величезним везінням.

Який вигляд має рідкістна тварина, чим вона відрізняється від домашніх котів та як поводиться у природі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Рідкісна тварина: Фотопастки зафіксували кота лісового - одного з найпотаємніших і найменш помітних хижаків української фауни.
  • Де саме: Унікальні кадри отримали на території Ужанського національного природного парку на Закарпатті завдяки камерам WWF-Україна.
  • Статистика: В Україні мешкає близько 500 особин цього виду, з яких приблизно 300 проживають на Закарпатті.
  • Охоронний статус: Вид занесений до Червоної книги України і перебуває під охороною держави.
  • Як упізнати: Важить 4-8 кг, має пухнастий хвіст із чорними кільцями, сіро-зелені або голубі очі та темні смуги на лобі й уздовж хребта.
  • Основні загрози: Вирубування старих лісів, знищення природних оселищ, зростання туристичного навантаження та індустріальні проєкти (зокрема будівництво вітрових електростанцій на гірських хребтах).

У карпатських лісах вирує життя, яке люди бачать рідко, але яке є надзвичайно важливим для збереження природної рівноваги. Одним із таких потайних мешканців є кіт лісовий (Felis silvestris) - дикий родич домашнього кота, який залишається одним із найобережніших і найменш помітних хижаків української фауни.

Унікальні фото та відео цієї тварини вдалося отримати завдяки фотопасткам WWF-Україна, встановленим науковцями на території Ужанського національного природного парку на Закарпатті.

Фото: лісовий кіт на Закарпатті (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)

Такі камери дозволяють дослідникам непомітно спостерігати за життям диких тварин і проводити науковий моніторинг рідкісних видів.

Статистика та охоронний статус

За оцінками фахівців, нині в Україні налічується близько 500 особин кота лісового, і більшість із них мешкає саме в Карпатах. Близько 300 тварин проживають на Закарпатті. Вид занесений до Червоної книги України і перебуває під охороною держави.

Як відрізнити кота лісового від домашнього улюбленця?

Зовні кіт лісовий нагадує великого сірого домашнього кота, але має низку характерних ознак:

  • Його довжина може сягати до 90 сантиметрів, а вага - 4–8 кілограмів.
  • Тварину легко впізнати за пухнастим хвостом із чорними кільцями та чорним кінчиком, сіро-зеленими або голубими очима та темними смугами на лобі, потилиці й уздовж хребта.
  • Ринарій (оголений кінчик носа) кольору сирого м’яса.

Фото: лісовий кіт на Закарпатті (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)

Фото: лісовий кіт на Закарпатті (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)

Це одиночний хижак, який веде прихований спосіб життя і зазвичай селиться у важкодоступних лісових масивах. Старі ліси з дуплястими деревами, а також луки із заростями чагарників створюють для нього сприятливі умови - тут достатньо їжі та природних схованок.

Що загрожує виживанню кота лісового в Україні?

За словами природоохоронців, спостереження за такими видами є надзвичайно важливими для розуміння стану карпатських екосистем. Саме тому науковці та експерти Всесвітнього фонду природи WWF-Україна активно підтримують дослідження і моніторинг великих хижаків та інших рідкісних тварин у регіоні.

Водночас популяція кота лісового залишається вразливою. Серед основних загроз:

  • вирубування старих лісів,
  • знищення природних оселищ,
  • зростання туристичного навантаження, яке може турбувати тварин у місцях їхнього проживання,
  • розвиток індустріальних проєктів.

Зокрема, природоохоронці звертають увагу на ризики індустріалізації високогір’я Українських Карпат.

У Всесвітньому фонді природи WWF-Україна зазначають, що будівництво вітрових електростанцій на гірських хребтах може призвести до фрагментації природних територій - коли цілісні екосистеми розділяються дорогами та інфраструктурою.

У результаті середовища існування диких тварин, зокрема й кота лісового, можуть втрачати свою цілісність, що негативно впливає на стан популяцій і стабільність карпатських екосистем.

