Почти каждый третий не пришел на экзамен: будут ли штрафовать за пропуск НМТ в 2026-м

В Украине не предусмотрено финансовое наказание для абитуриентов, которые зарегистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ), но не пришли на экзамен. Однако высокий процент отсутствия участников создает значительную нагрузку на государственный бюджет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказывает директор УЦОКО Татьяна Вакуленко .

Главное: Механизма штрафов за пропуск тестирования в Украине не существует.

за пропуск тестирования в Украине Во время основных сессий 2025 года экзамен пропустил почти каждый десятый зарегистрированный.

На дополнительных сессиях показатель неявки значительно выше - отсутствовал почти каждый третий.

Цена "бесплатного" тестирования

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отмечает, что государство тратит значительные ресурсы на организацию каждого рабочего места для участника.

"Конечно, в сложных условиях войны у участников могут быть разные обстоятельства, по которым они не приходят на экзамен, однако представляется, что в отдельных случаях показатели неявки свидетельствуют о непонимании частью участников стоимости "бесплатного" тестирования", - заявила Вакуленко.

В ведомстве призывают участников, которые знают, что не смогут прийти на экзамен, отменить свою регистрацию заблаговременно.

Статистика неявок за 2025 год

По официальным данным Центра, посещаемость экзаменов в прошлом году распределилась так:

Основные сессии: на тестирование явились 91,45% зарегистрированных.

на тестирование явились зарегистрированных. Дополнительные сессии: явка была значительно ниже и составила лишь 72,35%.

В УЦОКО отмечают, что каждое пустое место в аудитории - это фактически потерянные государственные средства, поскольку подготовка пунктов тестирования и логистика рассчитываются на полное количество зарегистрированных лиц.