Майже до кінця 2026 року: на одній зі станцій метро Києва стартує капремонт ескалаторів

Головне: Локація : капітальний ремонт ескалаторів запланували на станції "Шулявська".

: капітальний ремонт ескалаторів запланували на станції "Шулявська". Терміни : очікується, що роботи можуть тривати майже до кінця 2026 року.

: очікується, що роботи можуть тривати майже до кінця 2026 року. Графік : спеціалізовані бригади будуть працювати цілодобово, ескалатори - ремонтуватимуть почергово.

: спеціалізовані бригади будуть працювати цілодобово, ескалатори - ремонтуватимуть почергово. Причини : плановий капремонт ескалаторів проводиться регулярно - для забезпечення надійної роботи обладнання.

: плановий капремонт ескалаторів проводиться регулярно - для забезпечення надійної роботи обладнання. Процес : під час ремонту механізми повністю демонтують, діагностують та замінюють (за потреби).

: під час ремонту механізми повністю демонтують, діагностують та замінюють (за потреби). Важливе прохання: для безперебійної та безпечної роботи ескалаторів пасажирів закликають бути обачними й дотримуватись елементарних правил.

Де саме вирішили ремонтувати ескалатори

У КМДА розповіли (посилаючись на КП "Київський метрополітен"), що з 20 березня розпочинається плановий почерговий капітальний ремонт трьох ескалаторів нижнього нахилу на станції метро "Шулявська".

Вона розташована на Святошинсько-Броварській - "червоній" - лінії між станціями:

"Берестейська";

"Політехнічний інститут".

Більшість станцій столичної підземки цілодобово працюють у режимі укриття (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

Як довго можуть тривати заплановані роботи

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що заплановані роботи:

будуть проходити цілодобово;

можуть тривати орієнтовно до початку грудня 2026 року.

Капремонт ескалаторів запланували на станції метро "Шулявська" (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

Як часто проводять капітальний ремонт ескалаторів

Згідно з інформацією комунального підприємства, капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та надійної роботи обладнання.

Проводять його відповідно до типу ескалатора:

або кожні 10-12 років;

або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

Виконує капітальний ремонт спеціалізована бригада.

"Фахівці проводять роботи на всіх 5 типах ескалаторів столичного метро, кожен із яких має модифікації і моделі", - повідомили у КМДА.

Уточнюється, що "вони відрізняються між собою залежно від висоти підіймання".

Як відбувається капітальний ремонт ескалаторів

Українцям пояснили, що під час робіт - у межах капітального ремонту - повністю демонтують основні елементи ескалатора:

сходове полотно;

поручні;

редуктор;

тягові ланцюги;

інші деталі, які забезпечують функціонування обладнання.

"Деталі, які можна перевезти, направляють до спеціалізованої майстерні для проведення огляду, діагностики та ремонту", - розповіли у КМДА.

Тим часом великогабаритні елементи - ремонтують безпосередньо в машинному залі станції.

Уточнюється, що одним із ключових етапів ремонту є діагностика.

Тоді всі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам.

"Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, - обов'язково замінюють", - повідомили громадянам.

Як користуватись ескалаторами безпечно

Насамкінець пасажирам столичної підземки нагадали, що ескалатор - складна система з великою кількістю деталей, які безперервно працюють щомиті.

При цьому вивести ескалатор з ладу можуть зовсім прості речі - довгий одяг, шнурівки, монети, валізи, підбори та інші особисті речі пасажирів.

Для безпечної, надійної та безперебійної роботи ескалаторів, людей закликали дотримуватися правил поведінки на ескалаторах: