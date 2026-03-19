Майже до кінця 2026 року: на одній зі станцій метро Києва стартує капремонт ескалаторів

З 20 березня 2026 року на одній зі станцій метро Києва заплановано капітальний ремонт ескалаторів. Зміни можуть торкнутись мешканців і гостей столиці, які звикли їздити "червоною" гілкою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
У КМДА розповіли (посилаючись на КП "Київський метрополітен"), що з 20 березня розпочинається плановий почерговий капітальний ремонт трьох ескалаторів нижнього нахилу на станції метро "Шулявська".
Вона розташована на Святошинсько-Броварській - "червоній" - лінії між станціями:
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що заплановані роботи:
Згідно з інформацією комунального підприємства, капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та надійної роботи обладнання.
Проводять його відповідно до типу ескалатора:
Виконує капітальний ремонт спеціалізована бригада.
"Фахівці проводять роботи на всіх 5 типах ескалаторів столичного метро, кожен із яких має модифікації і моделі", - повідомили у КМДА.
Уточнюється, що "вони відрізняються між собою залежно від висоти підіймання".
Українцям пояснили, що під час робіт - у межах капітального ремонту - повністю демонтують основні елементи ескалатора:
"Деталі, які можна перевезти, направляють до спеціалізованої майстерні для проведення огляду, діагностики та ремонту", - розповіли у КМДА.
Тим часом великогабаритні елементи - ремонтують безпосередньо в машинному залі станції.
Уточнюється, що одним із ключових етапів ремонту є діагностика.
Тоді всі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам.
"Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, - обов'язково замінюють", - повідомили громадянам.
Насамкінець пасажирам столичної підземки нагадали, що ескалатор - складна система з великою кількістю деталей, які безперервно працюють щомиті.
При цьому вивести ескалатор з ладу можуть зовсім прості речі - довгий одяг, шнурівки, монети, валізи, підбори та інші особисті речі пасажирів.
Для безпечної, надійної та безперебійної роботи ескалаторів, людей закликали дотримуватися правил поведінки на ескалаторах:
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, чи правда, що в метро Києва "течуть" стіни та стелі.
Крім того, ми розповідали, як діагностують і ремонтують рейки у столичному метрополітені та пояснювали, що робити пасажирам при падінні на колії.
Читайте також, яку зі станцій столичного метро хочуть перейменувати на "Бандерівську".