Майже до кінця 2026 року: на одній зі станцій метро Києва стартує капремонт ескалаторів

07:30 19.03.2026 Чт
3 хв
Декому з пасажирів столичної підземки доведеться "посунутись"
aimg Ірина Костенко
Ескалатори - невід'ємна частина багатьох станцій столичного метрополітену (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

З 20 березня 2026 року на одній зі станцій метро Києва заплановано капітальний ремонт ескалаторів. Зміни можуть торкнутись мешканців і гостей столиці, які звикли їздити "червоною" гілкою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Локація: капітальний ремонт ескалаторів запланували на станції "Шулявська".
  • Терміни: очікується, що роботи можуть тривати майже до кінця 2026 року.
  • Графік: спеціалізовані бригади будуть працювати цілодобово, ескалатори - ремонтуватимуть почергово.
  • Причини: плановий капремонт ескалаторів проводиться регулярно - для забезпечення надійної роботи обладнання.
  • Процес: під час ремонту механізми повністю демонтують, діагностують та замінюють (за потреби).
  • Важливе прохання: для безперебійної та безпечної роботи ескалаторів пасажирів закликають бути обачними й дотримуватись елементарних правил.

Де саме вирішили ремонтувати ескалатори

У КМДА розповіли (посилаючись на КП "Київський метрополітен"), що з 20 березня розпочинається плановий почерговий капітальний ремонт трьох ескалаторів нижнього нахилу на станції метро "Шулявська".

Вона розташована на Святошинсько-Броварській - "червоній" - лінії між станціями:

  • "Берестейська";
  • "Політехнічний інститут".

Більшість станцій столичної підземки цілодобово працюють у режимі укриття (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

Як довго можуть тривати заплановані роботи

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що заплановані роботи:

  • будуть проходити цілодобово;
  • можуть тривати орієнтовно до початку грудня 2026 року.

Капремонт ескалаторів запланували на станції метро "Шулявська" (інфографіка: facebook.com/kyivmetro)

Як часто проводять капітальний ремонт ескалаторів

Згідно з інформацією комунального підприємства, капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та надійної роботи обладнання.

Проводять його відповідно до типу ескалатора:

  • або кожні 10-12 років;
  • або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

Виконує капітальний ремонт спеціалізована бригада.

"Фахівці проводять роботи на всіх 5 типах ескалаторів столичного метро, кожен із яких має модифікації і моделі", - повідомили у КМДА.

Уточнюється, що "вони відрізняються між собою залежно від висоти підіймання".

Як відбувається капітальний ремонт ескалаторів

Українцям пояснили, що під час робіт - у межах капітального ремонту - повністю демонтують основні елементи ескалатора:

  • сходове полотно;
  • поручні;
  • редуктор;
  • тягові ланцюги;
  • інші деталі, які забезпечують функціонування обладнання.

"Деталі, які можна перевезти, направляють до спеціалізованої майстерні для проведення огляду, діагностики та ремонту", - розповіли у КМДА.

Тим часом великогабаритні елементи - ремонтують безпосередньо в машинному залі станції.

Уточнюється, що одним із ключових етапів ремонту є діагностика.

Тоді всі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам.

"Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, - обов'язково замінюють", - повідомили громадянам.

Як користуватись ескалаторами безпечно

Насамкінець пасажирам столичної підземки нагадали, що ескалатор - складна система з великою кількістю деталей, які безперервно працюють щомиті.

При цьому вивести ескалатор з ладу можуть зовсім прості речі - довгий одяг, шнурівки, монети, валізи, підбори та інші особисті речі пасажирів.

Для безпечної, надійної та безперебійної роботи ескалаторів, людей закликали дотримуватися правил поведінки на ескалаторах:

  • не наступати за обмежувальну лінію;
  • триматися за поручень;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти ескалатором;
  • тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках;
  • слідкувати за довгим одягом та особистими речами (щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора);
  • сумки та пакети - тримати при собі (щоб уникнути травм або пошкодження речей).

