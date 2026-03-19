Почти до конца 2026 года: на одной из станций метро Киева стартует капремонт эскалаторов

С 20 марта 2026 года на одной из станций метро Киева запланирован капитальный ремонт эскалаторов. Изменения могут коснуться жителей и гостей столицы, которые привыкли ездить по "красной" ветке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали (ссылаясь на КП "Киевский метрополитен"), что с 20 марта начинается плановый поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона на станции метро "Шулявская".
Она расположена на Святошинско-Броварской - "красной" - линии между станциями:
Жителям и гостям столицы сообщили, что запланированные работы:
Согласно информации коммунального предприятия, капитальный ремонт эскалаторов важен для долговременной и надежной работы оборудования.
Проводят его в соответствии с типом эскалатора:
Выполняет капитальный ремонт специализированная бригада.
"Специалисты проводят работы на всех 5 типах эскалаторов столичного метро, каждый из которых имеет модификации и модели", - сообщили в КГГА.
Уточняется, что "они отличаются между собой в зависимости от высоты подъема".
Украинцам объяснили, что во время работ - в рамках капитального ремонта - полностью демонтируют основные элементы эскалатора:
"Детали, которые можно перевезти, направляют в специализированную мастерскую для проведения осмотра, диагностики и ремонта", - рассказали в КГГА.
Между тем крупногабаритные элементы - ремонтируют непосредственно в машинном зале станции.
Уточняется, что одним из ключевых этапов ремонта является диагностика.
Тогда все элементы эскалатора тщательно проверяют на степень изношенности и соответствие техническим нормам.
"Пригодные детали проходят техническое обслуживание, и их возвращают к работе. А те, которые не соответствуют стандартам безопасности, - обязательно заменяют", - сообщили гражданам.
В завершение пассажирам столичной подземки напомнили, что эскалатор - сложная система с большим количеством деталей, которые непрерывно работают ежесекундно.
При этом вывести эскалатор из строя могут совсем простые вещи - длинная одежда, шнуровки, монеты, чемоданы, каблуки и другие личные вещи пассажиров.
Для безопасной, надежной и бесперебойной работы эскалаторов, людей призвали соблюдать правила поведения на эскалаторах:
Напомним, ранее в КГГА сообщили, правда ли, что в метро Киева "текут" стены и потолки.
Кроме того, мы рассказывали, как диагностируют и ремонтируют рельсы в столичном метрополитене и объясняли, что делать пассажирам при падении на пути.
Читайте также, какую из станций столичного метро хотят переименовать в "Бандеровскую".