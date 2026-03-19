Общество Образование Деньги Изменения Экология

Почти до конца 2026 года: на одной из станций метро Киева стартует капремонт эскалаторов

07:30 19.03.2026 Чт
4 мин
Некоторым из пассажиров столичной подземки придется "подвинуться"
aimg Ирина Костенко
Эскалаторы - неотъемлемая часть многих станций столичного метрополитена (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

С 20 марта 2026 года на одной из станций метро Киева запланирован капитальный ремонт эскалаторов. Изменения могут коснуться жителей и гостей столицы, которые привыкли ездить по "красной" ветке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: Метро Киева спасает от обстрелов: что важно взять на ночь и как вести себя во время тревоги

Главное:

  • Локация: капитальный ремонт эскалаторов запланировали на станции "Шулявская".
  • Сроки: ожидается, что работы могут продолжаться почти до конца 2026 года.
  • График: специализированные бригады будут работать круглосуточно, эскалаторы - ремонтировать поочередно.
  • Причины: плановый капремонт эскалаторов проводится регулярно - для обеспечения надежной работы оборудования.
  • Процесс: во время ремонта механизмы полностью демонтируют, диагностируют и заменяют (при необходимости).
  • Важная просьба: для бесперебойной и безопасной работы эскалаторов пассажиров призывают быть осмотрительными и соблюдать элементарные правила.

Где именно решили ремонтировать эскалаторы

В КГГА рассказали (ссылаясь на КП "Киевский метрополитен"), что с 20 марта начинается плановый поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона на станции метро "Шулявская".

Она расположена на Святошинско-Броварской - "красной" - линии между станциями:

  • "Берестейская";
  • "Политехнический институт".

Большинство станций столичной подземки круглосуточно работают в режиме укрытия (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

Как долго могут длиться запланированные работы

Жителям и гостям столицы сообщили, что запланированные работы:

  • будут проходить круглосуточно;
  • могут продолжаться ориентировочно до начала декабря 2026 года.

Капремонт эскалаторов запланировали на станции метро "Шулявская" (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

Как часто проводят капитальный ремонт эскалаторов

Согласно информации коммунального предприятия, капитальный ремонт эскалаторов важен для долговременной и надежной работы оборудования.

Проводят его в соответствии с типом эскалатора:

  • либо каждые 10-12 лет;
  • либо после пробега в 150 тысяч километров.

Выполняет капитальный ремонт специализированная бригада.

"Специалисты проводят работы на всех 5 типах эскалаторов столичного метро, каждый из которых имеет модификации и модели", - сообщили в КГГА.

Уточняется, что "они отличаются между собой в зависимости от высоты подъема".

Как происходит капитальный ремонт эскалаторов

Украинцам объяснили, что во время работ - в рамках капитального ремонта - полностью демонтируют основные элементы эскалатора:

  • лестничное полотно;
  • поручни;
  • редуктор;
  • тяговые цепи;
  • другие детали, которые обеспечивают функционирование оборудования.

"Детали, которые можно перевезти, направляют в специализированную мастерскую для проведения осмотра, диагностики и ремонта", - рассказали в КГГА.

Между тем крупногабаритные элементы - ремонтируют непосредственно в машинном зале станции.

Уточняется, что одним из ключевых этапов ремонта является диагностика.

Тогда все элементы эскалатора тщательно проверяют на степень изношенности и соответствие техническим нормам.

"Пригодные детали проходят техническое обслуживание, и их возвращают к работе. А те, которые не соответствуют стандартам безопасности, - обязательно заменяют", - сообщили гражданам.

Как пользоваться эскалаторами безопасно

В завершение пассажирам столичной подземки напомнили, что эскалатор - сложная система с большим количеством деталей, которые непрерывно работают ежесекундно.

При этом вывести эскалатор из строя могут совсем простые вещи - длинная одежда, шнуровки, монеты, чемоданы, каблуки и другие личные вещи пассажиров.

Для безопасной, надежной и бесперебойной работы эскалаторов, людей призвали соблюдать правила поведения на эскалаторах:

  • не наступать за ограничительную линию;
  • держаться за поручень;
  • не сидеть на ступеньках эскалатора;
  • не бежать по эскалатору;
  • держать детей за руку, а совсем маленьких - на руках;
  • следить за длинной одеждой и личными вещами (чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора);
  • сумки и пакеты - держать при себе (во избежание травм или повреждения вещей).

Напомним, ранее в КГГА сообщили, правда ли, что в метро Киева "текут" стены и потолки.

Кроме того, мы рассказывали, как диагностируют и ремонтируют рельсы в столичном метрополитене и объясняли, что делать пассажирам при падении на пути.

Читайте также, какую из станций столичного метро хотят переименовать в "Бандеровскую".

Больше по теме:
КГГАКиевИнфраструктураМетроПравила безопасностиПассажиры