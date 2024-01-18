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Майже 50 окупантів, 4 танки й не тільки. ЗСУ розповіли про втрати ворога на лівому березі

Четвер 18 січня 2024 16:04
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Майже 50 окупантів, 4 танки й не тільки. ЗСУ розповіли про втрати ворога на лівому березі Фото: ЗСУ розповіли про втрати ворога на лівому березі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 17 січня, українські військові ліквідували 45 окупантів на лівому березі України. Зокрема знищили 4 танки, 13 гармат й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня.

Українські воїни продовжуються завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах.

За минулу добу на лівому березі було знищено:

  • 45 окупантів;
  • 13 гармат;
  • 4 танки;
  • 18 одиниць автомобільної техніки;
  • 4 БпЛА, з них - 2 ударні "Ланцети" та 1 FPV, а також розвідувальний "Мерлін";
  • 4 антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку;
  • 1 камеру відеоспостереження;
  • 1 човен.

У тому ж числі було знищено мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

  • 4 танки;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • й не тільки.

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