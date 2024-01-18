Майже 50 окупантів, 4 танки й не тільки. ЗСУ розповіли про втрати ворога на лівому березі
Протягом минулої доби, 17 січня, українські військові ліквідували 45 окупантів на лівому березі України. Зокрема знищили 4 танки, 13 гармат й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня.
Українські воїни продовжуються завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах.
За минулу добу на лівому березі було знищено:
- 45 окупантів;
- 13 гармат;
- 4 танки;
- 18 одиниць автомобільної техніки;
- 4 БпЛА, з них - 2 ударні "Ланцети" та 1 FPV, а також розвідувальний "Мерлін";
- 4 антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку;
- 1 камеру відеоспостереження;
- 1 човен.
У тому ж числі було знищено мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
- 4 танки;
- 12 ББМ;
- 6 артсистем;
- й не тільки.
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