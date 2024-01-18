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Понад 40 дронів та майже 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, Четвер 18 січня 2024 08:20
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Понад 40 дронів та майже 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 18 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 січня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 дрон, 21 танк і 38 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 373 600 (+780) осіб ліквідовано;
  • танків - 6147 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 410 (+38) од.;
  • артилерійських систем - 8835 (+24) од.;
  • РСЗВ - 966 (+2) од.;
  • засоби ППО - 653 од.;
  • літаків – 331 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41) од.;
  • крилаті ракети - 1818 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 794 (+39) од.;
  • спеціальна техніка - 1380 (+13) од.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

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