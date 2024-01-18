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Почти 50 оккупантов, 4 танка и не только. ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу

Четверг 18 января 2024 16:04
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Почти 50 оккупантов, 4 танка и не только. ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу Фото: ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 17 января, украинские военные ликвидировали 45 оккупантов на левом берегу Украины. В частности, уничтожили 4 танка, 13 пушек и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга.

Украинские воины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам.

За минувшие сутки на левом берегу было уничтожено:

  • 45 оккупантов;
  • 13 орудий;
  • 4 танка;
  • 18 единиц автомобильной техники;
  • 4 БпЛА, из них - 2 ударные "Ланцеты" и 1 FPV, а также разведывательный "Мерлин";
  • 4 антенные системы радиоэлектронной борьбы и связи;
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 1 лодку.

В том же числе было уничтожено мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е", место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.

  • 4 танка;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • и не только.

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