Почти 50 оккупантов, 4 танка и не только. ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу
За прошедшие сутки, 17 января, украинские военные ликвидировали 45 оккупантов на левом берегу Украины. В частности, уничтожили 4 танка, 13 пушек и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга.
Украинские воины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам.
За минувшие сутки на левом берегу было уничтожено:
- 45 оккупантов;
- 13 орудий;
- 4 танка;
- 18 единиц автомобильной техники;
- 4 БпЛА, из них - 2 ударные "Ланцеты" и 1 FPV, а также разведывательный "Мерлин";
- 4 антенные системы радиоэлектронной борьбы и связи;
- 1 камеру видеонаблюдения;
- 1 лодку.
В том же числе было уничтожено мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е", место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.
В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.
- 4 танка;
- 12 ББМ;
- 6 артсистем;
- и не только.
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