Росіяни на Таврійському напрямку активно застосовують бронетехніку: яка ситуація

Протягом доби, 17 січня, наші воїни знищили 57 одиниць військової техніки ворога на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 41 авіаційний удар;

провів 38 бойових зіткнень;

здійснив 924 артобстріли.

"Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків", - розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок

ЗСУ відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Досягнення наших воїнів

Наші військові ліквідували 385 терористів та знизили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

4 танки;

12 ББМ;

6 артсистем;

14 БпЛА;

13 автомобілів;

8 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти противника", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.