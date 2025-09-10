РФ випустила по Україні 415 дронів і понад 40 ракет, 8 "Шахедів" полетіли на Польщу
Сьогодні вночі 10 вересня Росія запустила по Україні 415 дронів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. 8 ударних безпілотників були націлені в напрямку Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та Повітряні сили ЗСУ.
"Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок - російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", - заявив президент.
Зеленський назвав це вкрай небезпечним прецедентом для Європи.
За даними Повітряних Сил, під час атаки зафіксовано та супроводжено 458 засобів повітряного нападу:
-
415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших дронів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму), з яких понад 250 - Shahed;
-
42 крилаті та авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;
-
1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ.
Зазначається, що протидія атаці здійснювалась силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 413 повітряних цілей:
-
386 ворожих БпЛА Shahed, Гербера та інших типів;
-
27 крилатих та авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях в Україні.
"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
Атака на Україну 10 вересня
Сьогодні всю ніч Росія масовано била по Україні спочатку дронами, а потім ракетами.
Внаслідок атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач.
Також окупанти завдали комбінованого удару по Житомирській області. Через обстріл одна людина загинула, інші - дістали поранення.
Цієї ночі не лише Україна перебувала під ракетно-дроновим ударом російської армії. Ворожі ударні безпілотники також атакували і Польщу.
Все, що відомо про атаку 10 вересня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.