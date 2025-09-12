ua en ru
Атака дронів РФ на Польщу була спланованою, є всі докази, - віце-прем'єр

П'ятниця 12 вересня 2025 11:26
Атака дронів РФ на Польщу була спланованою, є всі докази, - віце-прем'єр Фото: атака дронів РФ на Польщу була спланованою провокацією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У польського уряду є всі докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністерства.

"Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією", - зазначив Гавковскі.

За його словами, відхилення від цієї інформації посилює російський наратив.

"Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним нападом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - додав віце-прем’єр.

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.

За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

