Атака дронів РФ на Польщу була спланованою, є всі докази, - віце-прем'єр

У польського уряду є всі докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністерства.

"Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією", - зазначив Гавковскі.

За його словами, відхилення від цієї інформації посилює російський наратив.

"Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним нападом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - додав віце-прем’єр.