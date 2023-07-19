Майже 3 тисячі людей залишилися без світла через обстріл Одеської області

Наслідки російської атаки

В Одеській області через пошкодження, завдані ракетною атакою РФ, сталося відключення кількох ЛЕП, знеструмлено майже 3 тисячі споживачів.

Тим часом в Миколаївської області зафіксовано пошкодження лінії електропередачі, внаслідок чого частково знеструмлений 1 населений пункт.

Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.

Окрім цього, через ворожі обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області. Без світла залишається частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.

Відключення світла через негоду

Відключення ставалися й через наслідки негоди. Так, через грозовий шторм в Дніпропетровській області знеструмлювалися 75 населених пунктів, у Запорізькій області - 37, в Сумській - 14, в Полтавській - 12, в Чернігівській - 6, у Київській області - 4.

Нічна ворожа атака

Сьогодні вночі у низці міст пролунали вибухи. Їх чули в Одесі, Києві, Запоріжжі та Кропивницькому.

Зокрема, росіяни атакували південь України потужним накопиченням ракет та безпілотників. Через обстріли травмувань зазнало понад 10 людей, постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.

Під час нічної атаки українські бійці змогли знищити 24 безпілотники та 14 ракет.

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