Майже 3 тисячі людей залишилися без світла через обстріл Одеської області

Через нічний обстріл Одеської області російськими окупантами сталося відключення декількох ліній електропередач, внаслідок чого майже 3 тисячі людей залишилися без електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.
Окрім цього, через ворожі обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області. Без світла залишається частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.
Відключення ставалися й через наслідки негоди. Так, через грозовий шторм в Дніпропетровській області знеструмлювалися 75 населених пунктів, у Запорізькій області - 37, в Сумській - 14, в Полтавській - 12, в Чернігівській - 6, у Київській області - 4.
Сьогодні вночі у низці міст пролунали вибухи. Їх чули в Одесі, Києві, Запоріжжі та Кропивницькому.
Зокрема, росіяни атакували південь України потужним накопиченням ракет та безпілотників. Через обстріли травмувань зазнало понад 10 людей, постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.
Під час нічної атаки українські бійці змогли знищити 24 безпілотники та 14 ракет.
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