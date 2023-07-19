Одеський порт знову під ударом. Внаслідок атаки на південь багато поранених: усі деталі

Російські військові вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова .

Росіяни долучили один з надводних ракетоносіїв до атаки "Калібрами" по Україні, не виводячи його з бухти. Але наші сили ППО знищили 12 з 12 цілей.

Протягом ночі ворог також застосував береговий ракетний комплекс з Криму та вдарив по Одеській області крилатими ракетами "Онікс", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою ворог запустив по півдню "Шахеди".

Одну ракету Х-59 збили на підльоті до берега, уламки впали в одному з кварталів Одеси та утворили велику вирву. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи отримали травми.

Росіяни також спрямували "Онікси" і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру. Вони влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих немає.

Окрім того, в Одеському районі зафіксували влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях - із тютюном і фейєрверками.

"Рашистів явно тягне курити у невстановлених місцях. А їх бажання фейєрверків задоволено з доставкою в Севастополь. На Одещини ж вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м", - зазначив Назаров.

До того ж, в небі над Одеською областю збили вісім дронів типу Shahed-136, ще два - над Миколаївською. Внаслідок повітряних боїв і падіння уламків зайнялись та пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

Також через бойову роботу зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, через отримання поранень уламками скла та інших предметів.

Водночас у Херсоні росіяни влучили "Шахедами" у палац культури та понівечили гуртожиток. Одна цивільна особа травмована.

Нічна атака РФ

Під час атаки російських військових вночі вибухи пролунали в низці міст, зокрема, Одесі, Києві, Запоріжжі та Кропивницькому. Українські військові змогли знищити 24 дрони та 14 ракет під час обстрілу.

Більше про наслідки повітряної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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