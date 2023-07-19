ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Калібри", Х-22, "Онікси" і "Шахеди": у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

Новость на русском →
Україна, Середа 19 липня 2023 09:21
"Калібри", Х-22, "Онікси" і "Шахеди": у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ Фото: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час нічної атаки по Україні російські війська використали не лише дрони "Шахед". Також ворог застосував ракети Х-22, "Калібр" та "Онікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як інформують військові, нічна атака країни-агресора була спрямована на військові об'єкти та критичної інфраструктури України. Основний напрямок удару - Одеська область.

Як зазначається, російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

  • 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
  • 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Під час атаки сили ППО знищили 37 повітряних цілей:

  • 13 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 23 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Нічна атака по Україні

Під час масштабної нічної повітряної атаки 19 липня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому, Києві та не тільки. Працювала протиповітряна оборона по ворожих ударних дронах та ракетах.

Що відомо про наслідки нинішньої повітряної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО ракетна атака атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію