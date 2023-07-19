"Калібри", Х-22, "Онікси" і "Шахеди": у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

Під час нічної атаки по Україні російські війська використали не лише дрони "Шахед". Також ворог застосував ракети Х-22, "Калібр" та "Онікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як інформують військові, нічна атака країни-агресора була спрямована на військові об'єкти та критичної інфраструктури України. Основний напрямок удару - Одеська область.

Як зазначається, російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Під час атаки сили ППО знищили 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Нічна атака по Україні

Під час масштабної нічної повітряної атаки 19 липня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Кропивницькому, Києві та не тільки. Працювала протиповітряна оборона по ворожих ударних дронах та ракетах.

Що відомо про наслідки нинішньої повітряної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.